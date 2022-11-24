Từ 24/11 đến 29/11, Thiên Tử soi mệnh, Thần Tài ban phước: 3 tuổi uống no lộc Trời, tài sản tăng đột biến, giàu sang rộn ràng, làm ăn may mắn

Người tuổi Tuất cởi mở, thẳng thắn, là người “nghĩ gì nói nấy”, không thích lươn lẹo. Nhưng do suy nghĩ đơn giản nên đôi khi con giáp này phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Từ 24/11 đến 29/11, được thần may mắn phù hộ nên mọi việc đều vô cùng thuận lợi, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui đặc biệt là tin vui về tiền bạc. Người tuổi Tuất sẽ có cơ hội trúng xổ sổ hoặc trúng thưởng với quà tặng có giá trị lớn.

Trời phú cho người tuổi Mão sự lanh lợi, sáng suốt và may mắn. Con giáp này dám nghĩ dám làm, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn. Cũng chính nhờ tham vọng này, tuổi Mão có thể tìm được nhiều cơ hội phát triển.

Tử vi dự báo rằng từ 24/11 đến 29/11, tài lộc của con giáp này được Thần Tài phù trợ nên phất lên như diều gặp gió. Bản mệnh có thể không ngờ được mình có thể nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Thời vận đến, con đường tài lộc của tuổi Mão sẽ tăng tiến nhanh chóng. Bản mệnh rủ bỏ những khó khăn, áp lực cũng như tiểu nhân quấy phá trong thời gian trước đó để đón con đường tài lộc suôn sẻ.

Người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội tìm được hướng đi mới. Người làm công ăn lương có thể nhận những khoản thưởng lớn, tiền lương tăng lên như mong đợi.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, từ 24/11 đến 29/11 này tiền bạc sẽ đổ về túi của con giáp này nhằm đáp lại nỗ lực bền bỉ trong suốt thời gian qua, cùng với đó là sự yêu thương đến từ Thiên Ấn. Nhờ đó những người làm công ăn lương hay kinh doanh thì cũng đều thu về tay một khoản tiền khổng lồ.

Từ số tiền này trong tay bạn sẽ tìm được cơ hội kiếm tiền theo đúng lĩnh vực sở trường, hay đam mê từ bấy lâu nay. Nếu biết tận dụng thời điểm thích hợp đầu tư hay chiêu gọi vốn thì đều thuận lợi, suôn sẻ. Lúc này "máu liều" trong bạn sẽ đem đến cho bạn những khoản tiền đáng mơ ước.

Ảnh minh họa: Internet

Thần May Mắn đang đứng về phía tuổi Dần mà mọi rắc rối trong công việc được tháo gỡ triệt để, ngoài ra bạn còn thu lượm về tay bài học kinh nghiệm quý báu.

Chuyện vui tình cảm cũng liên tiếp đến với con giáp này khiến bạn hạnh phúc lại càng hạnh phúc. Hãy tận hưởng giây phút ấy cùng với những người mình yêu thương bạn nhé!

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