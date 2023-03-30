Từ 20h tối nay (30/3/2023): Thời điểm vàng cho 3 con giáp 'KÍCH HOẠT' năng lực kiếm tiền, công danh sự nghiệp thăng hoa dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 30/03/2023 09:51

Lá số tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, từ 20h tối nay (30/3/2023) sẽ có 3 con giáp cực kỳ may mắn, được Thần Tài nâng đỡ tài lộc vô biên. Xem ngay đó là con giáp nào!

Tuổi Tỵ

Theo dự đoán được ghi chép trong sổ tử vi, từ 20h tối nay (30/3/2023), những người tuổi Tỵ sẽ quay vào ô siêu may mắn, liên tục gặp cơ hội kiếm ra tiền. Nhờ đó, con giáp này có thể tích lũy cho mình một vốn liếng khổng lồ, có thể mua được nhiều bất động sản giá trị.

Trời sinh những người tuổi Tỵ rất thông minh, tuy không phải thuộc hàng xuất chúng, nhưng cũng đủ để Tỵ có thể xây dựng được cơ đồ vững chãi của mình. Trong công việc, Tỵ luôn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, cấp trên giao 1 thì Tỵ làm đến 10. Chính vì vậy mà thành quả Tỵ nhận được cũng gấp 10, gấp 100 lần so với người xung quanh. Trong thời gian tới nên phát huy điểm mạnh này để gặt hái thêm nhiều thành công hơn.

Từ 20h tối nay (30/3/2023): Thời điểm vàng cho 3 con giáp 'KÍCH HOẠT' năng lực kiếm tiền, công danh sự nghiệp thăng hoa dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nếu so với đại gia hay tỷ phú thì có thể Dậu chưa đủ để sánh bằng, nhưng từ 20h tối nay (30/3/2023), Dậu ít nhất cũng trở thành triệu phú, tiền bạc bỗng dưng ập đến cùng một lúc khiến con giáp này phải choáng.

Ngay cả bản thân Dậu cũng sẽ phải bất ngờ với những tài lộc mà mình nhận được. Người tuổi Dậu làm các ngành nghề liên quan đến tài chính, bất động sản, kinh doanh… sẽ nhận được cơ hội hái lộc trong thời gian này.

Từ 20h tối nay (30/3/2023): Thời điểm vàng cho 3 con giáp 'KÍCH HOẠT' năng lực kiếm tiền, công danh sự nghiệp thăng hoa dễ như trở bàn tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Không hề quá khi nói rằng, trong số 12 con giáp, Dần là một trong những con giáp có sự kiên trì, bền bỉ cao nhất. Bởi vì con giáp này hễ không làm thì thôi, nhưng một khi đã làm thì chắc chắn sẽ làm cho đến cùng và mang về thành quả thì mới thôi.

Tử vi có nói, ưu điểm này một lần nữa sẽ giúp tuổi Dần gặt hái được thành công vang dội trên phương diện sự nghiệp từ 20h tối nay (30/3/2023). Chưa dừng lại ở đó, vận trình tài lộc của con giáp này cũng dựa theo đó mà “lên hương”, tài khoản liên tục nhảy số, chỉ có tăng chứ không có giảm. Dần nên chú ý vấn đề chi tiêu của mình để không làm mất số tiền mình dày công tích cóp trong thời gian dài.

Từ 20h tối nay (30/3/2023): Thời điểm vàng cho 3 con giáp 'KÍCH HOẠT' năng lực kiếm tiền, công danh sự nghiệp thăng hoa dễ như trở bàn tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Mùng 3, 4, 5, 6 nhuận tháng 2 âm lịch: May mắn tề tựu, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, vàng bạc ào về như thác lũ, tiền kiếm nhiều vô số, không còn sợ thiếu thốn

Mùng 3, 4, 5, 6 nhuận tháng 2 âm lịch: May mắn tề tựu, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, vàng bạc ào về như thác lũ, tiền kiếm nhiều vô số, không còn sợ thiếu thốn

Bạn có nằm trong 3 con giáp may mắn, phát tài phát lộc nhất trong mùng 3, 4, 5, 6 nhuận tháng 2 âm lịch tới đây không?

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày 30/3/2023 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 58 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày