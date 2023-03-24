Ngay đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp chiếm hết ân sủng Thần Tài, Hồng Loan chiếu mệnh, tài lộc cực phát, tiền nối đuôi nhau vào ví

Tâm linh - Tử vi 24/03/2023 09:03

3 con giáp được dự đoán may mắn, vận trình thăng tiến, tiền bạc dồi dào vào đầu nhuận tháng 2 âm lịch. Chỉ cần con giáp tập trung cố gắng sẽ thu hái được nhiều thành công trong tương lai.

Tuổi Mão

Đầu nhuận tháng 2 âm lịch, người tuổi Mão sẽ được Thần Tài ghé thăm, đón vận may liên tiếp, tài lộc ùn ùn kéo đến. Sự nghiệp của con giáp này đi lên nhanh chóng, làm việc gì cũng suôn sẻ. Nhờ đó, thu nhập cũng có dấu hiệu tăng lên.

Tuổi Mão càng bỏ nhiều công sức, càng cố gắng thì tài lộc nhận được càng nhiều, càng lớn. Thời gian tới, con giáp này chắc chắn sẽ bận rộn với công việc nhưng thành quả nhận được sẽ rất xứng đáng. Không chỉ vậy, vận trình sự nghiệp đỏ thắm mang lại nhân duyên tốt, giúp tuổi Mão có cơ hội gặp được một nửa ưng ý.

Ngay đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp chiếm hết ân sủng Thần Tài, Hồng Loan chiếu mệnh, tài lộc cực phát, tiền nối đuôi nhau vào ví - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán, đầu nhuận tháng 2 âm lịch, đường tình duyên của tuổi Thìn sẽ thăng hoa rực rỡ. Điều này là động lực giúp Thìn tiếp tục cố gắng trong công việc và gặt hái nhiều thành công hơn nước. Đường công danh vượng phát, sức khỏe dồi dào nên cuộc sống của con giáp này không có nhiều phiền não. Thêm vào đó, quý nhân lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ, biến mọi khó khăn của tuổi Thìn trở nên đơn giản.

Người tuổi Thìn gặp điều đại cát, thăng hoa trong công việc và tài lộc. Sự nghiệp làm ăn của Thìn sẽ ngày càng thuận lợi, tiền về đều đều. Thìn có thể tích lũy được một khoản tiền lớn để tách ra kinh doanh, tự mình làm chủ và sẽ có được một địa vị vững chắc trong xã hội, được mọi người kính trọng, nể phục. Thời gian tới, con giáp may mắn này có cuộc sống sung túc và thịnh vượng.

Ngay đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp chiếm hết ân sủng Thần Tài, Hồng Loan chiếu mệnh, tài lộc cực phát, tiền nối đuôi nhau vào ví - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bỏ lại vận đen đủi sau lưng, người tuổi Tuất sẽ chào đón nhiều điều may mắn bất ngờ khi bước sang đầu nhuận tháng 2 âm lịch. Con giáp này có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân, nhận được những hợp đồng làm ăn tốt giúp tăng thêm nguồn thu nhập.

Sinh ra đã có tài, giờ lại nhận được nhiều may mắn, tuổi Tuất chỉ cần nắm chặt cơ hội, tận dụng thời cơ là có thể phất lên thành đại gia. Thời điểm này được dự báo ngập tràn may mắn với người tuổi Tuất. Nhiều bảng hợp đồng lớn, cơ hội đổi đời sẽ đến với bạn, giúp “một bước lên tiên”, một năm sung sướng. Ngoài ra, con giáp còn có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ. Người này sẽ là tri kỷ đưa đường chỉ lối cho con giáp đến thành công.

Ngay đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp chiếm hết ân sủng Thần Tài, Hồng Loan chiếu mệnh, tài lộc cực phát, tiền nối đuôi nhau vào ví - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc trong ngày 29/2, 30/2 âm lịch, vận may lớn xoay quanh 3 con giáp, tiền vàng phủ kín lối đi, lợi nhuận sinh sôi gấp mười lần

Trúng số độc đắc trong ngày 29/2, 30/2 âm lịch, vận may lớn xoay quanh 3 con giáp, tiền vàng phủ kín lối đi, lợi nhuận sinh sôi gấp mười lần

Tử vi có nói, vận may của 3 con giáp dưới đây sẽ ngập tràn, tài lộc vào nhà, phát tài phát lộc trong ngày 29/2, 30/2 âm lịch. Cùng xem 3 con giáp nào sẽ gặp vận may!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi nhuận tháng 2 âm lịch tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man tử vi ngày 1/2 âm lịch tử vi đầu nhuận tháng 2 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 2 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể