Từ 1h sáng tới 23h45 ngày 28/9/2023: 3 con giáp may mắn ngập trời, phát tài cực to, không sớm thì muộn cũng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 27/09/2023 23:58

Thời gian này, 3 con giáp sau liên tục nhận nhiều tin vui, vạn sự hanh thông, giàu sang sung túc như phú hộ.

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 28/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ sẵn sàng làm việc bất kể thời gian. 

Công việc: Người tuổi Ngọ làm việc vì đam mê, không tiết kể thời gian.

Tình cảm: Xa cách người yêu dù rất buồn phiền, nhưng tâm tình dễ lẫn lộn.

Tài lộc: Mức thu nhập hiện tại, nên cân nhắc kĩ lưỡng, hạn chế tiêu xài hoang phí. 

Sức khoẻ: Duy trì sức khoẻ bản thân, hạn chế ăn uống cay nóng.  

Từ 1h sáng tới 23h45 ngày 28/9/2023: 3 con giáp may mắn ngập trời, phát tài cực to, không sớm thì muộn cũng giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão có đường tài lộc suôn sẻ, núi vàng núi bạc vững mạnh. Họ có năng lực kinh tế mạnh, phú quý thường xuyên gõ cửa, sự nghiệp phát triển theo chiều hướng tốt. Khi gặp khó khăn, người tuổi Mão thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, cho nên sự nghiệp của họ cũng dễ thành công hơn.

Người tuổi Mão là người dũng cảm, luôn giữ vững niềm tin, họ sẽ không trở thành người chạy theo đám đông. Vì vậy trong ngày mới (28/9), tài lộc sẽ gõ cửa nhà người tuổi Mão. Trong năm nay người tuổi Mão không cần lo lắng nhiều về vấn đề tài chính, vì quản lý tài chính là thế mạnh của họ. Ngoài ra, họ khá tinh tế trong giao thiệp, hiểu được đối phương cần gì nên có thể dễ dàng xử lý các tình huống đối nhân xử thế.

Từ 1h sáng tới 23h45 ngày 28/9/2023: 3 con giáp may mắn ngập trời, phát tài cực to, không sớm thì muộn cũng giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 28/9/2023, tuổi Tý thuận lợi trong công việc. May mắn là mọi việc sẽ diễn ra đúng như kế hoạch đã vạch ra, tốt nhất bản mệnh nên chú tâm cho công việc, nó chính là chỗ dựa vững chắc của bản mệnh sau này.

Tuổi Tý vô cùng thông minh và khéo léo, điều này rất thuận lợi trong việc xây dựng các mối quan hệ xã giao kiếm tiền. Những người đang đi làm công ăn lương thì có khả năng cao sẽ tăng ca thêm được nhiều hoặc được thưởng nóng.

Vận trình tình cảm bình ổn. Đừng mong hiểu một người nào đó hoàn toàn, mà cần cố gắng dung hòa mọi thứ để cuộc sống hạnh phúc bền lâu. Người trong gia đình thì nên thông cảm cho nhau, đừng tạo thêm áp lực.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Từ 1h sáng tới 23h45 ngày 28/9/2023: 3 con giáp may mắn ngập trời, phát tài cực to, không sớm thì muộn cũng giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Năm 28/9/2023 của 12 con giáp: Dậu tình duyên viên mãn, Thân tiền ập vào nhà, Hợi may mắn đủ đường

Tử vi ngày mai, thứ Năm 28/9/2023 của 12 con giáp: Dậu tình duyên viên mãn, Thân tiền ập vào nhà, Hợi may mắn đủ đường

Đúng ngày mới 28/9, công việc - sự nghiệp - tình duyên của 3 con giáp sau thuận lợi vô cùng, vận mệnh sang trang, tài lộc nở rộ.

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