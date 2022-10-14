Từ 14/10 đến 18/10, con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng. Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Về chuyện tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

Hơn nữa, thời gian này bạn cũng có cơ duyên cao trúng độc đắc lớn, may mắn về tiền tài càng tăng mạnh hơn nữa.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dần thường có tính cách mạnh mẽ, độc lập và kiên định. Vì vậy kể cả khi có gặp khó khăn, thử thách thì ai cũng nghĩ rằng chắc chắn họ sẽ vượt qua được. Tuy nhiên ai cũng hiểu rằng may mắn luôn là một yếu tố không thể thiếu của thành công. Và cuối năm nay, các vị thần may mắn sẽ tìm đến với những người tuổi Dần nên tài vận của họ sẽ vô cùng khả quan và rộng mở.

Theo dự đoán, từ 14/10 đến 18/10 sẽ là lúc mà người tuổi Dần tạo dựng được khối tài sản to lớn. Thậm chí con số này có thể lớn đến mức, nếu không mua nhà mua xe thì họ cũng có một số vốn không nhỏ để đầu tư kinh doanh.

Tuổi Thìn

Tử vi từ 14/10 đến 18/10 dự báo về những may mắn mà tuổi Thìn có thể gặp được nhờ cục diện Tam Hợp Thái Tuế che chở. Sự nghiệp thăng hoa hơn, bạn không hề nao núng trước những khó khăn hay biến cố bất ngờ xảy ra mà vẫn bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề một cách hiệu quả nhất.

Chẳng những vậy, tài chính cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực, có nhiều khoản thu tăng lên bất ngờ. Đặc biệt là chuyện làm ăn, kinh doanh rất thuận lợi, thậm chí con giáp này còn có cơ hội mở rộng quy mô cũng như không gian phát triển cho mình trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày ngũ hành tương sinh xuất giúp chuyện tình cảm tươi đẹp. Cả bạn và nửa kia đều có quan điểm đồng tâm hợp ý nên càng thắm đượm tình nồng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.