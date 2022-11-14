Sao Thái Âm mở ra mối lương duyên tốt lành cho người tuổi Thân, thời điểm này rất có thể bạn sẽ đưa ra những quyết định cho chuyện tình cảm của mình, với quyết định táo bạo tiến đến một mối quan hệ hoàn toàn mới, với một người mà bạn tưởng chừng sẽ không đi đến đâu.

Với năng lực và kinh nghiệm sẵn có, bạn được cấp trên tin tưởng, đánh giá cao cho những nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian trước đó nên công việc tiến triển tích cực. Nếu có kế hoạch tiến hành những việc quan trọng, bạn nên bắt tay thực hiện ngay từ đầu tuần để gặp nhiều may mắn.

Chẳng những chuyện tình cảm mà tài lộc của bạn cũng khá vượng phát, gặp may mắn. Bạn làm đâu trúng đó, kinh doanh buôn bán gặp được khách hàng lớn, đối tác chủ động tìm đến kí kết hợp đồng, khiến bạn lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn luôn chân, luôn tay.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi từ 12h trưa 14/11 được tài tinh Chính Tài chiếu mệnh nên phương diện tài lộc tiền bạc rất dồi dào. Nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức của mình đã bỏ ra, cải thiện nguồn thu nhập giúp cuộc sống bớt đi phần nào vất vả.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người theo nghiệp kinh doanh buôn bán cũng có thể gặp được nhiều đối tác đáng tin cậy, hàng hóa nhận được sự yêu thích của khách hàng nên lưu thông rất thuận lợi. Bạn còn nhạy bén với sự thay đổi của thị trường nên luôn có những kế hoạch độc đáo và thu hút tốt.

Thổ sinh Kim nên chuyện tình cảm của tuổi Mùi khá yên bình, không có quá nhiều biến động. Con giáp này biết cách điều chỉnh mối quan hệ và không để cho mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình. Bạn hoàn toàn hài lòng với tình trạng hiện tại.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có cơ hội trở thành con giáp phát tài từ 12h trưa 14/11. Một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến một cách bất ngờ, vì thế, bản mệnh đừng “cho đi” tài năng của mình một cách miễn phí. Hãy tìm cách tăng thêm thu nhập nhờ vào các điểm mạnh của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, Thực Thần ghé thăm còn mang lại cho bạn những buổi gặp gỡ "hái ra tiền". Bạn có thể bất ngờ gặp được người có chung chí hướng, cho dù đang ngồi ăn cũng nghĩ ra những ý tưởng hay ho để thực hiện cùng nhau. Khoản tiền kiếm được từ đây cũng vô cùng hứa hẹn.

Khi có khoản tiền dư dả trong tay, hãy dành thời gian để tiếp tục lên kế hoạch chi tiết cho những dự án cá nhân và kế hoạch quản lý tài chính. Bạn sẽ cần phải hạn chế nhu cầu mua sắm các xa xỉ phẩm vì đây là lúc các khoản tiết kiệm và đầu tư nên được ưu tiên.

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