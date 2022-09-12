Từ 12/9 tới 20/9, 3 con giáp này may mắn bùng cháy, vượng khí sinh sôi, đại phát đại lộc, tiền về chật túi, vàng tràn cả rương

Nhờ biết cách ăn nói và giao tiếp mà tuổi Mùi được lòng mọi người xung quanh, làm việc gì cũng dễ thành công. Điều này mang lại rất nhiều sự thuận lợi cho tuổi Mùi. Bên cạnh đó, do bạn luôn cố gắng duy trì các mối quan hệ nên tuần mới được dự là một tuần tốt lành dành cho bạn. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của tuổi Mùi và người ấy nhận được rất nhiều sự đồng tình từ người thân, bạn bè. Hai bạn cũng đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai lâu dài.

Trong văn hóa dân gian, lợn được coi là loài vật biểu thị cho sự phú quý, giàu sang. Trong các tranh vẽ, lợn cũng thường được người xưa gắn lên người những món đồ trang sức quý giá, mang hàm ý về cuộc sống sung túc, dư dả.

Trong cuộc sống, người tuổi Hợi có tính cách hài hòa, trong sáng, chân thành nên dễ chiếm được cảm tình cũng như sự ưu ái của mọi người xung quanh. Đã vốn mệnh tốt còn được nhiều quý nhân hỗ trợ, từ 12/9 tới 20/9, công việc và sự nghiệp của tuổi Hợi đều thuận buồm xuôi gió, tài lộc vượng phát, hưởng cuộc đời giàu sang phú quý.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi từ 12/9 tới 20/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận thế đang lên, chú ý đến hình tượng của bản thân mội chút, mọi việc sẽ như ý.

Vận trình sự nghiệp hanh thông, làm được nhiều việc, đặc biệt có thể xử lý tốt một số nhiệm vụ khó khăn, bản thân sẽ rất hài lòng.

Có cơ hội làm thêm tốt, bạn có thể thử sức mình. Có người sẽ nhận được quà tặng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.