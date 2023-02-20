Từ 0h ngày 21/2/2023, tài vận sáng rực, 3 con giáp kiếm được bộn tiền, cát khí vây quanh, công việc bất bại, quý nhân đưa lối đến thành công

Tâm linh - Tử vi 20/02/2023 15:05

Hãy xem bạn có nằm trong số 3 con giáp may mắn về mặt tài chính từ 0h ngày 21/2/2023?

Tuổi Ngọ

Vận may của tuổi Ngọ giống như 1 đường thẳng chỉ có đi lên, không có đi xuống, đặc biệt là trong sự nghiệp và tài lộ kể từ 0h ngày 21/2/2023. Nhờ được cát tinh chiếu rọi, bản mệnh sẽ có vô số cơ hội đầu tư tốt và chỉ cần nỗ lực, chăm chỉ thì đại sự dễ thành, tài lộc nở rộ, không lo thiếu tiền tiêu.

Ngoài công việc ra, các mối quan hệ của tuổi Ngọ cũng được cải thiện đáng kể so với thời gian trước đây. Họ sẽ duy trì được sự hòa hợp và thân thiết với những thành viên trong gia đình cũng như bạn bè, đồng nghiệp.

Từ 0h ngày 21/2/2023, tài vận sáng rực, 3 con giáp kiếm được bộn tiền, cát khí vây quanh, công việc bất bại, quý nhân đưa lối đến thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi học có nói, kể từ 0h ngày 21/2/2023, công việc của tuổi Dần sẽ có nhiều mở mang, tiến triển. Thậm chí, bản mệnh còn có khả năng được cất nhắc, thăng chức và tăng lương, thu nhập tăng lên đáng kể, bảo đảm cho họ một cuộc sống dư dả, thoải mái.

Bên cạnh đó, có 1 điều mà tuổi Dần cần lưu ý, đó là nên biết kiểm soát cái tôi của bản thân, lắng nghe người khác nhiều hơn để hòa giải các mâu thuẫn xung quanh, nếu có. Như vậy thì không chỉ cuộc sống của họ sẽ bớt đi sự áp lực, căng thẳng mà đường tài lộc cũng ngày càng hanh thông.

Từ 0h ngày 21/2/2023, tài vận sáng rực, 3 con giáp kiếm được bộn tiền, cát khí vây quanh, công việc bất bại, quý nhân đưa lối đến thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước sang 0h ngày 21/2/2023, tuổi Dậu được báo hiệu có một thời gian ổn định, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ. Công việc làm ăn của bản mệnh này diễn ra khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, có khả năng thăng tiến hoặc tăng lương thưởng.

Trong khi đó, những người tuổi Dậu tự kinh doanh, làm chủ cũng có thêm các nguồn thu bên ngoài nên tổng thu nhập cũng rất tốt, không hề kém cạnh bất cứ ai. Cuộc sống của họ rất thoải mái, sung túc. Tuổi Dậu sẽ nhận được sự trợ giúp của các quý nhân, do đó công việc vô cùng thuận lợi.

Từ 0h ngày 21/2/2023, tài vận sáng rực, 3 con giáp kiếm được bộn tiền, cát khí vây quanh, công việc bất bại, quý nhân đưa lối đến thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (20/2 - 26/2), 3 con giáp là cỗ máy in tiền, Thần Tài thả trúng hủ vàng, vận sáng rực như sao trời

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Bước vào đại vận may mắn khi sang tuần mới đến, 3 con giáp sau đây không ngừng phát triển nhanh chóng về công việc, tài chính và tình cảm.

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