Từ 0 giờ ngày 1/9 đến cuối năm 2020: 3 con giáp vét cạn túi thần tài, phú quý ập vào nhà như thác lũ

Ai cũng phải khát hờn với con giáp vận đỏ như son, may mắn lội ngược dòng trong 3 tháng cuối năm 2020 này - Ảnh minh họa: Internet

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, những tháng đầu năm khá chật vật nhưng từ 0 giờ ngày 1/9/2020 những con giáp may mắn này sẽ một bước đổi đời, lội ngược dòng trong chớp mắt.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, chỉ cần bước vào ngày đầu tiên của tháng 9 Tý sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà. Tiền chất chật két, thăng chức tăng lương, cứ thế mà giàu ú ụ chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu sang ngút trời này.

Mạnh mẽ, kiên cường và có khả năng quản lý tài chính nên người tuổi Tý dù sinh ra trong nghèo khó vẫn dư sức tự làm đại gia của chính mình. Càng chí thú làm ăn, tin vào năng lực của bản thân con giáp thông minh này càng đắc tài đắc lộc, sung túc đủ đầy.

Sửu ắt nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc trong những tháng cuối năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, cần cù và phấn đấu không ngừng cho tương lai nên người tuổi Sửu được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hết lòng nâng đỡ. Chỉ cần chớp lấy cơ hội trời cho Sửu ắt nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc trong những tháng cuối năm 2020.

Đặc biệt, nếu đang có ý định mở rộng mô hình kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một mà Sửu nên nắm bắt.

Vận may đeo bám còn giúp 2 năm tới của Hợi tấn tài tấn lộc, đời thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, thiện lương và dĩ hòa vi quý. Dù bị đối xử tệ bạc, biết rõ đối phương là kẻ xấu tính nhưng Hợi chẳng hề ghi hận nhớ thù. Họ dễ dàng cho qua những lỗi lầm của người khác, sống vô tư, ngay thẳng nên trời Phật phù trợ, cuộc sống như ý.

Từ tháng 9/2020 đời Hợi sẽ sang trang mới với mưa tài lộc ập xuống đầu. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, phú quý ập xuống đầu chính là phúc phần Hợi xứng đáng nhận được. Vận may đeo bám còn giúp 2 năm tới của Hợi tấn tài tấn lộc, đời thăng hoa rực rỡ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.