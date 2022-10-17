Truyện bùa Kuman Thong – Những bí ẩn đằng sau ít người biết đến!

Búp bê Kuman Thong là tên gọi chung bức tượng nhỏ bằng đồng hoặc gốm có đứa trẻ đang mỉm cười xuất phát từ Thái Lan. Kuman tiếng Thái có nghĩa là bé trai, Thong có nghĩa là vàng. Theo đó, bên trong búp bê này chứa xác chết thai nhi sấy khô rồi yểm bùa.

Thế giới các loại bùa ở Thái Lan vô cùng phong phú, bao gồm: bùa hộ mệnh, bùa tài lộc, bùa chứng giám lời thề…Tuy nhiên, loại được bán chạy nhất ở đây phải kể đến là bùa Kuman Thong hay còn gọi là búp bê kumanthong .

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, khi người vợ xinh đẹp của Khun mang thai, mối quan hệ của chàng và bố vợ bắt đầu rạn nứt. Nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn và bất đồng ngày càng gay gắt trong việc giúp nhà vua cai trị đất nước. Đỉnh điểm của sự việc là khi tay phù thủy độc ác quyết định sát hại con rể. Ông ta đã xúi con gái đầu độc người chồng “đầu ấp, tay gối” của mình. Thế nhưng sự việc không may đã bị Khun Phaen phát hiện, và một thảm kịch ghê rợn hơn đã bắt nguồn từ đó.

Truyền thuyết về kuman thong bắt nguồn từ câu chuyện bi thảm được một nhà thơ nổi tiếng của Thái Lan, sống ở thế kỷ 19 – Sunthon Phu kể lại trong tác phẩm của mình, cuốn tiểu thuyết Khun Chang Khun Phaen. Chuyện kể rằng, Khun Phaen là một vị tướng trẻ tài ba rất thân thiết với nhà vua và nhận được sự sủng ái từ một thầy phù thủy quyền uy trong vương quốc. Vị phù thủy này rất yêu mến Khun Phaen và quyết định gả con gái yêu của lão cho chàng.

Truyền thuyết về kuman thong bắt nguồn từ câu chuyện bi thảm được kể lại trong tác phẩm tiểu thuyết Khun Chang Khun Phaen!

Trong cơn điên dại vì bị phản bội cộng với khao khát báo thù đốt cháy tâm can, Khun Phaen đã biến thành quỷ dữ. Khun đã sát hại vợ con rồi chạy tới ngôi đền thiêng ghi những lời cầu nguyện. Anh cầu nguyện suốt đêm. Sáng hôm sau, khi nghi lễ man rợ hoàn thành, linh hồn của đứa trẻ tội nghiệp đã hóa thành một bóng ma, một dạng “thiên thần hộ mệnh” luôn theo sát bảo vệ và mang lại may mắn cho người đã chính tay giết nó. Đó chính là nguồn gốc của bùa kuman thong – thứ bùa chú bí ẩn và rùng rợn nhất trên thế giới.

Bùa kuman thong – thứ bùa chú bí ẩn và rùng rợn nhất trên thế giới!

Dù chỉ là một câu chuyện hoang đường như vậy nhưng người Thái Lan lại tin rằng các hồn ma trẻ nhỏ rất linh thiêng và chúng có thể bảo vệ cho cả gia đình khỏi những hiểm nguy đe dọa. Theo đó, tinh thần trong sáng của đứa bé kết hợp với chú thuật và thần lực của các vị Tổ thông qua việc tế luyện công phu của pháp sư sẽ cho ra đời một tiểu quỷ có rất nhiều khả năng đặc biệt.

Người Thái Lan tin rằng các hồn ma trẻ nhỏ rất linh thiêng và chúng có thể bảo vệ cho cả gia đình khỏi những hiểm nguy đe dọa!

Từ hàng trăm năm trước, người ta đã tìm thấy những bản hướng dẫn chi tiết cách làm ra một bùa Kuman Thong. Theo nguyên bản, để làm nên bùa này, người ta phải ra nghĩa địa tìm xác chết của một người phụ nữ đang có mang và mới qua đời được 21 ngày.

Để làm nên bùa Kuman Thong, người ta phải ra nghĩa địa tìm xác chết của một người phụ nữ đang có mang và mới qua đời được 21 ngày!

Sau khi bày đồ lễ vật cúng, ông thầy sẽ xin người phụ nữ đứa con trong bụng rồi đào xác lên, mổ bụng lấy đứa bé. Lấy được xác về, thầy phù thủy phải đem ngay đến một lò thiêu gần đó để sấy xác chết. Khi xác đứa bé đã khô quắt queo và nhỏ gần bằng nắm tay thì ông thầy dùng vải quấn lại, phủ một lớp sơn mài, sau đó dát bằng vàng lá rồi để để lên bàn thờ thực hiện nghi thức ma giáo.

Sức mạnh của Kuman Thong

Ngải Kuman Thong được người Thái tin là có thể làm được rất nhiều việc từ giúp đỡ người “nuôi”, “thờ” họ làm ăn thành đạt, “hút tiền” về cho chủ nhân, bảo vệ gia tài… Đặc biệt, loại bùa này có thể giúp phá phách các đối thủ trong làm ăn, buôn bán như gây ra bệnh tật, gặp tai nạn… cho đối thủ.

Ngãi Kuman Thong có thể phá phách các đối thủ trong làm ăn, buôn bán!

Đến nay, Truyện bùa kuman thong – Những bí ẩn đằng sau và quyền năng thực sự của nó vẫn chưa được kiểm định. Luật pháp Thái Lan nghiêm cấm việc “chế tạo” và sử dụng Kuman Thong, song những đồn thổi truyền tai nhau về quyền năng siêu phàm của nó mang lại khiến cho Kuman Thong vẫn luôn là một thứ hàng chợ đen đắt giá. Đặc biệt, ở những bệnh viện Thái, thai nhi sinh non liên tục bị đánh cắp và mộ của các bà mẹ đang mang thai cũng thường xuyên bị ăn trộm, là nỗi ám ảnh đối với các gia đình từ bao lâu nay.