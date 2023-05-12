Trước có Thánh mẫu sau có Quý nhân phù hộ nên 3 con giáp rực rỡ về TÀI VẬN, biết tận dụng lợi thế chắc chắn gia sản tăng đến chóng mặt trong ngày 13, 14, 15 và 16/5

Tuổi Thân là người thông minh, dũng cảm và luôn dám nghĩ dám làm nên không khó để con giáp này nổi bật trong công việc, cuộc sống. Mặc dù nếu nhìn qua, mọi người đều cảm thấy con giáp này vô ưu vô lo và hơi “phù phiếm”, thế nhưng trên thực tế, tuổi Thân lại rất quan tâm đến tương lai và sự thành công của bản thân. Để thể hiện năng lực của thân, người tuổi Thân sẽ chăm chỉ hơn nữa trong công việc để tìm kiếm cho bản thân nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.

Khoảng thời gian trong ngày 13, 14, 15 và 16/5 cũng là thời điểm lý tưởng để người tuổi Thân kiếm tiền. Ngoài công việc chính, con giáp này có thể tìm thêm một vài nghề tay trái và thu về cho bản thân một khoản tiền không nhỏ. Với tuổi Thân mà nói, kiếm tiền không phải là một điều khó khăn nhưng họ cần lập cho bản thân một kế hoạch tiêu tiền hợp lý để tránh rơi vào tình trạng ném tiền qua cửa sổ.

Đây là thời điểm tuổi Mùi khá sung mãn về mặt thể chất lẫn tinh thần, sẵn sàng đón nhận những cơ hội và thách thức mới nhằm chứng tỏ bản thân mình. Nếu gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào trong công việc hoặc cuộc sống, hãy yên tâm rằng bạn đang được rất nhiều người thân thiết yêu mến xung quanh bao bọc và hỗ trợ, nên đừng ngại tìm kiếm sự trợ giúp.

Giống với tuổi Sửu, gia đạo và tình duyên của tuổi Mùi trong ngày 13, 14, 15 và 16/5 này rất tốt. Kể cả có đang thoải mái với tình trạng độc thân của mình, tuổi Mùi cũng có thể mạnh dạn cho bản thân và những đối tác tiềm năng một cơ hội để hẹn hò, tìm hiểu nhau và tiến xa hơn.

Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm mà tuổi Mùi có thể gánh trách nhiệm của một người giỏi lắng nghe, có thể chăm sóc và làm chỗ dựa cho người thân, bạn bè vượt qua khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ là con giáp tài giỏi, năng động và giàu nhiệt huyết. Tuy vậy, đôi lúc họ cũng tỏ ra hơi nóng nảy, bốc đồng.

Nếu muốn thành công hơn, con giáp tuổi này cần giữ bình tĩnh trong suy xét và quyết định mọi việc. Người tuổi này phù hợp với các công việc đòi hỏi tính sáng tạo.

Trong ngày 13, 14, 15 và 16/5, con giáp tuổi Ngọ được dự đoán sẽ gặp may mắn trong công việc. Người tuổi này có vận quý nhân vượng nên thường được người tốt giúp đỡ. Người đang ốm đau bệnh tật cũng sớm bình phục. Người đi xa cũng báo tin vui về cho gia đình. Con giáp này làm công ăn lương sẽ đạt được thành tựu nổi bật, được cấp trên khen thưởng.

Đối với những con giáp đã có gia đình, họ sẽ sớm đón nhận tin vui mang thai, sinh con. Những người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.