Trước 19 giờ ngày mai 5/5, tuổi Ngọ 'tiền vào như nước', Sửu 'sưu nghiệp tấn tới', tuổi Tý tình cảm thăng hoa

Tử vi ngày mai cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra không mấy phức tạp. Sự khéo léo và tinh ý giúp cho người tuổi này tìm thấy được nhiều cơ hội ngay trong khó khăn, thử thách.

Tình cảm: Vận trình tình cảm dần có khoảng cách. Về bản thân mình, bạn cũng không hiểu hết trong khi bạn lại có xu hướng đòi hỏi và yêu cầu vô lý đối với chính người bạn đời của mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc gặp may mắn trong khoảng thời gian này. Nguồn thu nhập được cải thiện nhanh chóng nên con giáp này có thể yên tâm giải tỏa được gánh nặng tài chính đang mang.

Công việc: Theo tử vi 12 con giáp cho thấy bạn vẫn nên tranh thủ cơ hội để thực hiện những dự định và kế hoạch quan trọng mà mình đã ấp ủ từ lâu.

Tình duyên: Người tuổi Ngọ hôm nay sẽ có cơ hội thưởng thức những thứ mình yêu thích và tận hưởng cuộc sống hôn nhân.

Sức khỏe: Tử vi 12 con giáp cho thấy rằng hôm nay bản mệnh nên ăn uống dè chừng hơn.

Tài chính: Bạn luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nên thu nhập cao cũng là điều dễ hiểu.

Tử vi tuổi Sửu

Trong ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu tương đối suôn sẻ. Đây được xem là thời điểm để người tuổi này thể hiện năng lực bản thân. Con đường thăng tiến chỉ còn cách không xa, do đó bản mệnh đừng bỏ lỡ cơ hội “hiếm có khó tìm" này.

Tài lộc: Vận trình tài lộc hanh thông. May mắn là con giáp này nhận được nhiều tin vui liên quan đến phương diện tài chính, có thể có được một khoản tiền bất ngờ từ việc trúng số, trúng thưởng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không như mong đợi. Chuyện tình cảm của các cặp đôi gặp không ít ngáng trở do Ngũ hành tương xưng, đồng thời còn gánh nặng “cơm áo gạo tiền” khiến cho mối quan hệ này trở nên căng thẳng, mệt mỏi.

Công việc: Bản mệnh luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người nhưng khi khó khăn thì chẳng có ai sát cánh xử lý cùng bạn.

Tình duyên: Do ảnh hưởng của cục diện Tương Hại vậy nên những người tuổi Sửu chẳng thể nào bình tĩnh đối diện với rắc rối như mọi ngày.

Sức khỏe: Vấn đề sức khỏe trong ngày tương đối ổn định, không có gì cần lo lắng nữa.

Tài chính: Nguồn thu nhập vẫn được duy trì đều từ các khoản thu cố định.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Tử vi tuổi Tý

Tử vi ngày mai 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý trôi chảy, êm đẹp. Quý Nhân giúp đỡ nên người tuổi này có những quyết định sáng suốt trong công việc. Đồng thời, bản mệnh còn tìm được mong muốn thực sự của mình ở thời điểm này.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dần dần được cải thiện. Sự nhạy bén vốn có mang đến cho con giáp nhiều cơ hội kiếm tiền, giúp nâng cao nguồn tài chính nhanh chóng trong khoảng thời gian này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa nở rộ. Dù công việc ở bên ngoài xã hội có mệt đến đâu thì bạn cũng lập tức quên đi tất cả khi trở về nhà cùng người ấy. Tình cảm của các cặp đôi được nuôi dưỡng là sự nỗ lực của cả hai.

Công việc: Ngọ Tý Tương Xung, người tuổi Tý hôm nay phải hao tổn tâm trí tìm cách đối phó với những rắc rối trong công việc xảy ra trong ngày.

Tình duyên: Thủy - Hỏa bất dung, trong chuyện tình cảm đôi lứa cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng bạn không chú ý.

Sức khỏe: Bản mệnh trong ngày tốt nhất nên cẩn thận hơn về sức khỏe.

Tài chính: Bản mệnh bạn kiếm được khá nhiều tiền nhưng không giữ được tiền.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm