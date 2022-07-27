Trúng vào 12 giờ ngày 1/7 âm lịch, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 27/07/2022 13:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "rước được núi vàng", sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két vào đúng ngày 1/7 âm lịch.

Tuổi Dần

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ ngày càng thăng tiến vì được cấp trên ưu ái trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực. Không những thế, cơ hội tài lộc cũng tìm đến với con giáp này, nhất là người làm nghề buôn bán kinh doanh, làm tự do sẽ có cơ may tiền bạc khá lớn.

Về chuyện tình cảm, tình yêu đôi lứa của con giáp may mắn này cũng khá hài hòa, không có nhiều lỗi lo, cả hai cùng tìm thấy sự bình an và ấm áp khi ở bên nhau. Đối với người độc thân thì không quá vội vàng tìm kiếm tình yêu nhưng lại được gán ghép cho mối nhân duyên tốt lành.

Trúng vào 12 giờ ngày 1/7 âm lịch, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két - Ảnh 1
Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ ngày càng thăng tiến vì được cấp trên ưu ái trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong công việc vào đúng ngày 1/7 âm lịch. Chuyện hợp tác làm ăn của con giáp này diễn ra vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Nhờ vậy mà đường công danh sự nghiệp tăng tiến không ngừng, càng tiếp thêm hứng khởi và năng lượng cho bản mệnh. Tài chính của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay khá vượng nhưng cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Đường tình duyên của con giáp này cũng có nhiều tin vui. Người có đôi có cặp hạnh phúc bên nhau, tình cảm ngày càng bền chặt, thắm thiết. Nếu còn độc thân, con giáp này cũng có cơ hội làm quen với nhiều người khác phái, song có thể nên duyên với ai đó hay không thì còn tùy thuộc vào tình cảm của bản mệnh.

Trúng vào 12 giờ ngày 1/7 âm lịch, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két - Ảnh 2
Người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong công việc vào đúng ngày 1/7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vào ngày 1/7 âm lịch tới, người tuổi Hợi có quý nhân phù trợ nên vận trình rất tốt. Công việc hanh thông, tuy là ngày nghỉ nhưng bạn vẫn có cơ hội để gặp gỡ những người quan chức cấp cao, quyết định được tới vị trí của bạn trong tương lại.

Để gây ấn tượng tốt đó chính là sự chân thành. Chắc chắn trong một mối quan hệ, sự thật lòng luôn là thứ gắn kết mọi người lại với nhau. Chuyện tình cảm cũng rất tốt, con giáp này có được người yêu thật sự khiến người khác phải ghen tỵ.

Trúng vào 12 giờ ngày 1/7 âm lịch, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két - Ảnh 3
Người tuổi Hợi có quý nhân phù trợ nên vận trình rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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