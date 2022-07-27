Đúng ngày Lễ Thất Tịch (7/7 âm lịch), Thần May Mắn xua tan vận xui, Thần Tài phù trợ 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp đại thắng, mỏi tay đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 27/07/2022 10:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp đại thắng, mỏi tay đếm tiền vào đúng ngày 7/7 âm lịch.

Tuổi Tý

Đúng ngày 7/7 âm lịch, người tuổi Tý sẽ có vận trình rất tốt. Trong công việc, bạn tạo được niềm đam mê để cố gắng, phấn đấu. May mắn rằng, bạn luôn có những người đồng nghiệp tốt bụng bên cạnh để chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Con giáp may mắn này còn có tài năng và thể hiện nó đúng nơi đúng lúc nên được cấp trên trọng dụng và trao cho thêm nhiều trọng trách quan trọng khác.

Bên cạnh đó, ngũ hành tương sinh báo hiệu người độc thân sẽ sớm thoát cảnh cô đơn lẻ bóng, thay vào đó là sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp. Con giáp này biết mình cần làm gì để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, cũng không để cho những ý kiến bên ngoài làm ảnh hưởng tới cuộc sống mình. Nhất là trong chuyện tình cảm, bản mệnh luôn kiên định, và tin tưởng vào người mình yêu chứ không bận tâm đến cảm nhận của người ngoài.

Đúng ngày Lễ Thất Tịch (7/7 âm lịch), Thần May Mắn xua tan vận xui, Thần Tài phù trợ 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp đại thắng, mỏi tay đếm tiền - Ảnh 1
Người tuổi Tý sẽ có vận trình rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có cơ hội để thăng tiến trong công việc vào đúng ngày Lễ Thất Tịch. Bạn làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, có trách nhiệm nên luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hơn thế nữa mối quan hệ với đồng nghiệp khá hài hòa nên bầu không khí nơi công sở luôn thoải mái chứ không ngột ngạt, căng thẳng.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng được quý nhân che chở trên vận trình tình duyên của mình. Nếu bản mệnh vẫn chưa tự tìm thấy tình yêu thì sẽ có người thân, bạn bè mai mối, giới thiệu cho đối tượng thích hợp, chỉ cần con giáp này đồng ý thôi là mọi chuyện sẽ nhanh chóng được tiến triển.

Đúng ngày Lễ Thất Tịch (7/7 âm lịch), Thần May Mắn xua tan vận xui, Thần Tài phù trợ 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp đại thắng, mỏi tay đếm tiền - Ảnh 2
Người tuổi Mùi sẽ có cơ hội để thăng tiến trong công việc vào đúng ngày Lễ Thất Tịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có cát tinh trợ mệnh nên người tuổi Dậu sẽ giành được những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình. Con giáp này cống hiến hết sức mình cho công việc, mở ra những cơ hội tốt tới đến không ngờ, đây quả là một tín hiệu vô cùng đáng mừng. Con đường tiến thân không còn xa xôi nữa.

Về phương diện tình cảm của người tuổi Dậu trong ngày này, con giáp này có cơ may tìm thấy được một nửa của mình trong ngày. Ngũ hành Thổ được Hỏa dưỡng nên mang tới nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái cho bản mệnh.

Đúng ngày Lễ Thất Tịch (7/7 âm lịch), Thần May Mắn xua tan vận xui, Thần Tài phù trợ 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp đại thắng, mỏi tay đếm tiền - Ảnh 3
Nhờ có cát tinh trợ mệnh nên người tuổi Dậu sẽ giành được những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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