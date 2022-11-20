Tử vi hôm nay 20/11 là thời điểm tốt để tuổi Thìn lấy lại những gì đã mất. Những sự cố xảy ra khiến con giáp khó kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, tuổi Thìn vốn có bản lĩnh nên chỉ cần cơ hội xuất hiện là họ sẽ nắm bát và tạo ra kỳ tích.

Tử vi nói rằng, vào 20/11, tuổi Thìn được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Dù làm gì, con giáp này cũng gặp may mắn, vạn sự hanh thông. Bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, tài vận dần được cải thiện.

Trời sinh tuổi Thìn vốn mang số mệnh của rồng, cuộc sống khó khăn thế nào họ cũng sẽ vượt qua. Con giáp này thông minh, tài giỏi và thường gặt hái được nhiều thành công ngay từ giai đoạn tiền vận. Bước qua khó khăn, tuổi Thìn vừa tích lũy được kinh nghiệm vừa biết cách thay đổi cục diện, nâng tầm cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thường rất năng nổ, nhiệt huyết, giàu sức sáng tạo trong công việc. Khi đã xác định mục tiêu gì, họ luôn phấn đấu không ngừng và nỗ lực bền bỉ cho đến khi đạt được mục tiêu. Gần đây, tài vận của người tuổi Ngọ không được tốt, họ gặp nhiều khó khăn, khúc mắc trong công việc, lại bị tiểu nhân ngáng đường.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay 20/11 cho thấy vận xui của người tuổi này dần qua đi, sự nghiệp của họ thăng tiến vượt bậc. Người làm công ăn lương có cơ hội rất lớn để phát triển khả năng ở công việc. Họ được lãnh đạo thăng chức, phân công công việc phù hợp với khả năng.

Sự nghiệp hanh thông, xuôi thuận giúp con giáp này có được nguồn thu nhập dồi dào, rủng rẻng, đón xuân đủ đầy, no ấm.

Tuổi Tị

Được Chính Tài nâng bước, người tuổi Tị có một ngày tiền bạc dư dả. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ nhận được một khoản thưởng nóng triển vọng. Nhờ khoản tiền này, bạn cảm thấy hăng hái và muốn cống hiến hơn.

Đừng vội thỏa mãn với những gì đang có, bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế nhận về một khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó, thậm chí đó còn là mối đầu tư đang nằm im suốt thời gian qua.

Ngoài ra, con giáp phát tài 20/11 này cũng đoán được xu thế của thị trường nên có những bước phát triển đúng đắn. Khách hàng ngày một đông giúp bạn lúc nào cũng bận rộn nhưng dư dả, chỗ đứng của bạn cũng đang ngày một trở nên vững vàng hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.