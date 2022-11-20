Trúng to thắng đậm, 3 con giáp ăn lộc độc đắc, sở hữu tiền tiền vào hôm nay 20/11, bạc vàng rực rỡ, may mắn bùng cháy

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 04:35

Tử vi hôm nay 20/11 dự báo 3 con giáp sau có đường tài lộc hanh thông hơn cả, may mắn đến bên muôn điều thuận lợi.

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay 20/11 là thời điểm tốt để tuổi Thìn lấy lại những gì đã mất. Những sự cố xảy ra khiến con giáp khó kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, tuổi Thìn vốn có bản lĩnh nên chỉ cần cơ hội xuất hiện là họ sẽ nắm bát và tạo ra kỳ tích.

Trúng to thắng đậm, 3 con giáp ăn lộc độc đắc, sở hữu tiền tiền vào hôm nay 20/11, bạc vàng rực rỡ, may mắn bùng cháy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Thìn vốn mang số mệnh của rồng, cuộc sống khó khăn thế nào họ cũng sẽ vượt qua. Con giáp này thông minh, tài giỏi và thường gặt hái được nhiều thành công ngay từ giai đoạn tiền vận. Bước qua khó khăn, tuổi Thìn vừa tích lũy được kinh nghiệm vừa biết cách thay đổi cục diện, nâng tầm cuộc sống.

Tử vi nói rằng, vào 20/11, tuổi Thìn được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Dù làm gì, con giáp này cũng gặp may mắn, vạn sự hanh thông. Bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, tài vận dần được cải thiện.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thường rất năng nổ, nhiệt huyết, giàu sức sáng tạo trong công việc. Khi đã xác định mục tiêu gì, họ luôn phấn đấu không ngừng và nỗ lực bền bỉ cho đến khi đạt được mục tiêu. Gần đây, tài vận của người tuổi Ngọ không được tốt, họ gặp nhiều khó khăn, khúc mắc trong công việc, lại bị tiểu nhân ngáng đường.

Trúng to thắng đậm, 3 con giáp ăn lộc độc đắc, sở hữu tiền tiền vào hôm nay 20/11, bạc vàng rực rỡ, may mắn bùng cháy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay 20/11 cho thấy vận xui của người tuổi này dần qua đi, sự nghiệp của họ thăng tiến vượt bậc. Người làm công ăn lương có cơ hội rất lớn để phát triển khả năng ở công việc. Họ được lãnh đạo thăng chức, phân công công việc phù hợp với khả năng.

Sự nghiệp hanh thông, xuôi thuận giúp con giáp này có được nguồn thu nhập dồi dào, rủng rẻng, đón xuân đủ đầy, no ấm.

Tuổi Tị

Được Chính Tài nâng bước, người tuổi Tị có một ngày tiền bạc dư dả. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ nhận được một khoản thưởng nóng triển vọng. Nhờ khoản tiền này, bạn cảm thấy hăng hái và muốn cống hiến hơn.

 

Đừng vội thỏa mãn với những gì đang có, bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Trúng to thắng đậm, 3 con giáp ăn lộc độc đắc, sở hữu tiền tiền vào hôm nay 20/11, bạc vàng rực rỡ, may mắn bùng cháy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế nhận về một khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó, thậm chí đó còn là mối đầu tư đang nằm im suốt thời gian qua.

Ngoài ra, con giáp phát tài 20/11 này cũng đoán được xu thế của thị trường nên có những bước phát triển đúng đắn. Khách hàng ngày một đông giúp bạn lúc nào cũng bận rộn nhưng dư dả, chỗ đứng của bạn cũng đang ngày một trở nên vững vàng hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Khai pháp hút lộc: 3 tuổi từ 20/11 đến 25/11 hốt bạc hốt vàng, tiến Đông thêm phúc, tiến Tây đầy lộc, giàu sang sung túc nhất vùng

Khai pháp hút lộc: 3 tuổi từ 20/11 đến 25/11 hốt bạc hốt vàng, tiến Đông thêm phúc, tiến Tây đầy lộc, giàu sang sung túc nhất vùng

Tử vi cho biết từ 20/11 đến 25/11, những con giáp này bước vào đại vận may mắn, tài lộc nở hoa, trăm sự thuận lợi nê tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 20/11/2022 tử vi 20/11 tử vi ngày 20/11 của 12 con giáp tử vi ngày mai 12 con giáp tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba