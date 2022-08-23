Trung Thu 2022 là thời khắc huy hoàng của 3 con giáp này, tài lộc vượng phát, tiền bạc ầm ầm đổ vào túi, làm ăn "thuận buồm xuôi gió" bởi được Thần tài chống lưng

Tử vi nói rằng vận thế của người tuổi Ngọ trong năm 2022 tương đối thuận lợi. Về tổng thể, rất nhiều việc có thể diễn ra theo đúng kế hoạch mà bản mệnh đã đặt ra và không vấp phải các trở ngại quá lớn.

Nhờ có phúc khí bẩm sinh, tuổi Ngọ thu về không ít lợi nhuận từ công việc chính, nghề tay trái cũng đem về nguồn thu không nhỏ. Nhìn chung, trong thời gian tới, tuổi Ngọ có thể ung dung tận hưởng cuộc sống sung túc, không thiếu thốn.

Nửa đầu năm, tuổi Ngọ gặp phải hung tinh nên vận trình có ảnh hưởng nhất định, thu nhập không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, vào dịp Trung Thu tới đây, bản mệnh có cát tinh trợ lực nên vận trình khởi sắc, tài lộc đổ đến ào ào.

Tuổi Thìn

Trong năm 2022, vận trình của người tuổi Thìn được đánh giá là không thuận lợi do con giáp này vướng hạn Tam Tai. Tuy nhiên, càng về cuối năm, vận trình của con giáp này càng có sự thay đổi thích cực, công việc dần suôn sẻ hơn.

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Điều này thể hiện rõ từ dịp Trung Thu. Tài vận của tuổi Thìn vượng phát. Bản mệnh đón nhận nhiều may mắn, tài lộc. Tiền bạc ầm ầm kéo về túi của con giáp này. Tuổi Thìn đầu tư vào đâu thì ở đó sinh lời. Bản mệnh còn được cao nhân chỉ bảo nên dễ dàng gặt hái nhiều thành công hơn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thẳng thắn, lương thiện, luôn sống chính nghĩa, tài vận cả đời tuy không phải quá xuất chúng nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân cũng có được cuộc sống đầy đủ.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian từ Trung Thu cho đến hết năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Tuất do có hai cát tinh "Thiên Hỉ" và "Thái Dương" xuất hiện trong cung mệnh nên có thể thông qua các mối quan hệ mà tạo dựng một sự nghiệp hanh thông với nguồn thu nhập dồi dào.