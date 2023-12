Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần sẽ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Người tuổi này gặp được những điều may mắn trong quá trình làm việc do có sự giúp sức của Thiên Ấn. Đồng thời, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao do biết cách vận dụng những sở trường của mình trong công việc. Đặc biệt, với những người làm kinh doanh dù phải vất vả ngược xuôi nhưng sẽ được hưởng thành quả xứng đáng. Với những người vẫn còn làm công ăn lương cũng có những bước tiến nhất định trong công việc.

Về chuyện tình cảm của con giáp may mắn này, người độc thân có thể đón tin hỷ sự, càng đi nhiều bạn càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình. Đặc biệt, chủ động tham gia các hoạt động tập thể là cách để bạn tạo sự kết nối với người khác giới, tăng tỷ lệ gặp gỡ người trong mộng.