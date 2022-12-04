Trúng số độc đắc vào đúng ngày 4/12/2022, 3 con giáp 'chạy đâu cho thoát mệnh trời', kiếm tiền chặt túi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 04:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'chạy đâu cho thoát mệnh trời', kiếm tiền chặt túi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió vào ngày 4/12/2022.

Tuổi Sửu

Vận trình của người tuổi Sửu tăng tiến vượt trội về phương diện tài lộc vào đúng ngày 4/12. Công việc của con giáp này đang diễn ra rất tốt nên chuyện được cất nhắc tăng lương không còn xa vời, thu nhập ổn định dần lên và có thêm những khoản thưởng ngoài dự kiến.

Hơn thế, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên hài hòa, tốt đẹp. Người tuổi này còn độc thân cần nên mở lòng để người khác phái có thể có được cơ hội bày tỏ tình cảm với bạn. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 4/12/2022, 3 con giáp 'chạy đâu cho thoát mệnh trời', kiếm tiền chặt túi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Vận trình của người tuổi Sửu tăng tiến vượt trội về phương diện tài lộc vào đúng ngày 4/12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vào ngày 4/12, người tuổi Thìn sẽ có vận trình sự nghiệp gặp nhiều may mắn và đón nhận nhiều tin vui. Biết trước được điều này bản mệnh nên chuẩn bị một kế hoạch thật kĩ càng và hoàn hảo, rồi cứ theo đó mà thực hiện rồi mọi chuyện sẽ suôn sẻ và thuận lợi, không có gì phải bối rối hay lo lắng cả.

Về vận trình tình cảm, những con giáp này đã yên bề gia thất cũng sẽ tận hưởng một ngày hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Chính gia đình đã tạo thêm sức mạnh và động lực để người tuổi Thân cố gắng phấn đấu mỗi ngày.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 4/12/2022, 3 con giáp 'chạy đâu cho thoát mệnh trời', kiếm tiền chặt túi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Vào ngày 4/12, người tuổi Thìn sẽ có vận trình sự nghiệp gặp nhiều may mắn và đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nhờ chính khả năng và sức lực của mình, sự linh hoạt trong ứng biến nên con giáp này gây ấn tượng sâu sắc với cấp trên, được tin tưởng vào giao cho nhiều nhiệm vụ có tính chất quan trọng, đòi hỏi bản mệnh cần phải hết sức tập trung và phát huy tối đa thế mạnh của mình mới có thể đạt được thành quả tốt đẹp.

Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Tình cảm giữa bạn và nửa kia vẫn duy trì bình thường như trước đây. Tuy nhiên, sự khác biệt trong suy nghĩ có thể kéo dài khoảng cách giữa hai người. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 4/12/2022, 3 con giáp 'chạy đâu cho thoát mệnh trời', kiếm tiền chặt túi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Người tuổi Thân nhờ chính khả năng và sức lực của mình, sự linh hoạt trong ứng biến nên con giáp này gây ấn tượng sâu sắc với cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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