Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/2/2023, 3 con giáp hứng trọn vàng bạc, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm ăn tấn tới

Tâm linh - Tử vi 27/02/2023 19:52

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây hứng trọn vàng bạc, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm ăn tấn tới vào đúng ngày 28/2/2023.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ nắm bắt tốt các cơ hội kiếm tiền trước mắt để có thể cải thiện nguồn tài chính cá nhân, đồng thời còn nâng cao chất lượng cuộc sống hiện tại. Bạn còn nhận được những khoản thu mới từ lì xì hay trò chơi may rủi đầu năm. Con giáp này trong thời gian tới sẽ còn đón nhận thêm nhiều tin tức tích cực về tài chính.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này cũng khởi sắc. Những hiểu lầm sau cùng đã được hóa giải giúp cho mối quan hệ càng thêm bền chặt. Những bạn độc thân sẽ sớm nhận được tin tức tích cực từ người mà bạn đã để ý từ lâu. Tuy nhiên, trước hết, bạn cần tập trung hoàn thiện bản thân.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/2/2023, 3 con giáp hứng trọn vàng bạc, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm ăn tấn tới - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ nắm bắt tốt các cơ hội kiếm tiền trước mắt để có thể cải thiện nguồn tài chính cá nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng ngày 28/2, công việc của người tuổi Thìn sẽ trở nên bình ổn. Bạn không có nhiều công việc phải giải quyết trong ngày mới. Người tuổi này dành trọn thời gian bên cạnh những người mình yêu thương sau thời gian dài nỗ lực và tập trung cho công việc. Một số bạn có thể nhận được khoản thu nho nhỏ từ trong công việc và những dự án bên ngoài. 

Vận trình tình duyên hạnh phúc. Bản mệnh may mắn khi có gia đình và những người thân thông cảm cho sự bận rộn của bạn. Gia đình trở thành động lực để bạn tiếp tục cố gắng và vượt qua những khó khăn hiện tại.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/2/2023, 3 con giáp hứng trọn vàng bạc, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm ăn tấn tới - Ảnh 2
. Bạn không có nhiều công việc phải giải quyết trong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có một ngày khởi đầu khá suôn sẻ. Bạn nhanh chóng hoàn tất công việc theo đúng dự liệu và đạt được nhiều kết quả tích cực. Bản mệnh đón nhận tin tức tích cực về tài chính và mở ra nhiều cơ hội trong năm mới. Con giáp này đang dần đạt đến ngưỡng tài chính như mong muốn.

Tình cảm giữa tuổi Dậu với nửa kia theo thời gian càng thêm mặn nồng. Người độc thân nhờ đào hoa vượng nâng đỡ mà sớm tìm được đối tượng hẹn hò lý tưởng. Bạn và đối phương dành cho nhau sự yêu thương và quan tâm hết mực. Một số bạn sẽ nhân cơ hội này về ra mắt gia đình hai bên. Những bạn độc thân sẽ đón nhận tin tức tích cực về đối phương. Người độc thân cũng sẽ sớm có tín hiệu về người yêu mới.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/2/2023, 3 con giáp hứng trọn vàng bạc, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm ăn tấn tới - Ảnh 3
Người tuổi Dậu có một ngày khởi đầu khá suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc trong 2 ngày liên tiếp (28/2-29/2/2023), Phật Bà chỉ mặt điểm tên 3 con giáp 'tiền nhiều như nước', hồng phúc sâu dày, công việc suôn sẻ trăm bề

Trúng số độc đắc trong 2 ngày liên tiếp (28/2-29/2/2023), Phật Bà chỉ mặt điểm tên 3 con giáp 'tiền nhiều như nước', hồng phúc sâu dày, công việc suôn sẻ trăm bề

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'tiền nhiều như nước', hồng phúc sâu dày, công việc suôn sẻ trăm bề trong 2 ngày liên tiếp tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.