Trúng số độc đắc trong 2 ngày liên tiếp (28/2-29/2/2023), Phật Bà chỉ mặt điểm tên 3 con giáp 'tiền nhiều như nước', hồng phúc sâu dày, công việc suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 27/02/2023 14:57

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'tiền nhiều như nước', hồng phúc sâu dày, công việc suôn sẻ trăm bề trong 2 ngày liên tiếp tới.

 

Tuổi Dần

Những may mắn ở phương diện tài lộc cũng sẽ đến với người tuổi Dần trong 2 ngày tới, đặc biệt là những người lựa chọn theo hướng kinh doanh, đầu tư buôn bán. Theo dự báo năm Quý Mão, tài chính của con giáp này khá lý tưởng, đây có coi là một năm tương đối thuận lợi với bản mệnh.

Cái duyên làm ăn có lẽ là điểm mạnh trời ban riêng cho tuổi Dần. Con giáp may ắmn này sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Bạn không bao giờ băn khoăn, do dự quá lâu trước nhiều sự lựa chọn. Còn một khi họ đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đúng đắn.

Trúng số độc đắc trong 2 ngày liên tiếp (28/2-29/2/2023), Phật Bà chỉ mặt điểm tên 3 con giáp 'tiền nhiều như nước', hồng phúc sâu dày, công việc suôn sẻ trăm bề - Ảnh 1
Những may mắn ở phương diện tài lộc cũng sẽ đến với người tuổi Dần trong 2 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 2 ngày tới, người tuổi Mùi sẽ có vận may về tài lộc, nguồn thu nhập ổn định nhờ được Thần Tài phù trợ. Họ tình cờ có được thông tin kinh doanh hữu ích từ người thân và bạn bè xung quanh. Người tuổi Mùi không cần phải phân tích và suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần theo sau quý nhân đầu tư, chẳng hạn như mua vàng, chứng khoán, dầu thô,... đều có thể mang lại lợi ích tài chính.

Thời điểm này, lộc lá đổ về tay, nếu mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán thì tiền tài của người tuổi Mùi sẽ càng đầy ắp hơn nữa. Nhờ vào vận khí tốt, dù không cần dựa dẫm vào người khác thì những người này cũng có thể làm nên đại nghiệp. Chúng ta có trở nên giàu có hay không chủ yếu phụ thuộc vào bản thân mình, chỉ cần chúng ta cố gắng tìm kiếm cơ hội làm giàu, không ngừng nỗ lực, chắc chắn chúng ta sẽ nhận lại được những phần thưởng xứng đáng.

Trúng số độc đắc trong 2 ngày liên tiếp (28/2-29/2/2023), Phật Bà chỉ mặt điểm tên 3 con giáp 'tiền nhiều như nước', hồng phúc sâu dày, công việc suôn sẻ trăm bề - Ảnh 2
Đúng 2 ngày tới, người tuổi Mùi sẽ có vận may về tài lộc, nguồn thu nhập ổn định nhờ được Thần Tài phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân có vận trình sự nghiệp hanh thông, thuận lợi. Con giáp này kiếm ra nhiều tiền, có thể tích lũy một số lượng tài sản nhất định. Người làm kinh doanh cũng tìm ra đường hướng phát triển mới cho doanh nghiệp của mình. Người làm công cũng có cơ hội làm thêm, thăng lương, tăng thưởng.

Bên cạnh đó, người tuổi này cũng rất may mắn trong chuyện tình cảm, đặc biệt là nam giới. Họ có mối quan hệ tốt đẹp với người khác giới nhưng chú ý giữ nguyên tắc trong mối quan hệ của mình. Con giáp tuổi này đã có gia đình thì hôn nhân hòa thuận, êm ấm nhưng thiếu chút đam mê. Nếu có điều kiện, con giáp này nên đưa gia đình đi du lịch để làm mới chuyện tình cảm.

Trúng số độc đắc trong 2 ngày liên tiếp (28/2-29/2/2023), Phật Bà chỉ mặt điểm tên 3 con giáp 'tiền nhiều như nước', hồng phúc sâu dày, công việc suôn sẻ trăm bề - Ảnh 3
Con giáp tuổi Thân có vận trình sự nghiệp hanh thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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