Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân đến cuối tháng 12 nhân duyên tình cờ gặp được 2 sao may mắn. Nhờ phúc khí này, con giáp tuổi Thân thoát khỏi vận đen của mình, sự nghiệp sớm thành công, xua đuổi kẻ xấu vây quanh mình.

Khi tài lộc đến, nếu nắm bắt được cơ hội này, người tuổi Thân có thể thực hiện lý tưởng của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ngoài ra, một số người cầm tinh con giáp tuổi Thân hai tháng tới sẽ nở rộ vận đào hoa, tình duyên thực sự viên mãn.

Đáng lưu ý, người tuổi Thân nên đi ra ngoài giao lưu, tiếp xúc nhiều hơn. Dù bận cộng công việc, mải mê kiếm tiền nhưng mở rộng tầm nhìn, tạo dựng quan hệ cũng là gốc rễ cho các mối làm ăn mới, dự báo mùa màng bội thu.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tương đối độc lập. Sở thích của họ cũng thay đổi rất nhanh. Đến cuối tháng 12, vận may của con giáp tuổi Thìn sáng lên, tiền tài như mưa, nắm bắt được cơ hội thì sự nghiệp cũng thành đạt.

Ngoài ra, đối với những người tuổi Thìn, cung tài lộc vô tình gặp phải sự ảnh hưởng của các sao xấu nên sức khỏe không được tốt lắm.

Thời tiết vào thu thay đổi thất thường sẽ khiến bạn dễ bị cảm lạnh, cơ thể mệt mỏi, căng cơ. Do đó, bạn cần phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi một cách hợp lý, bảo vệ sức khỏe.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ vào cuối tháng 12 quan trường sẽ có sự biến động. Nhờ có sao may mắn chiếu tới, tài lộc của con giáp tuổi Ngọ có đột phá. Con giáp tuổi Ngọ cũng có tài biến báo, rắc rối đến thì chống đỡ, thời cơ đến thì nắm chặt, nhờ đó của cải ập đến, quan lộ ngày càng hanh thông.

Với một số người tuổi Ngọ có lẽ vận đào hoa là điều may mắn nhưng một số người khác thì tình yêu lại "từ trên trời rơi xuống", hạnh phúc ngọt ngào.

Tuy nhiên, họ nên tránh tỏ tình trực tiếp mà cần thăm dò đối phương, hiểu được tình cảm của họ để "tấn công" được hiệu quả.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!