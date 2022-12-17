Trúng số độc đắc vào cuối năm 2022, 3 con giáp 'hợp vía' Thần Tài, tiền tỷ rót mật đầy túi, vận may gọi tên, phước lộc hội tụ, làm ăn thuận buồm, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 08:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào cuối năm 2022 nhé!

Trúng số độc đắc vào cuối năm 2022, 3 con giáp 'hợp vía' Thần Tài, tiền tỷ rót mật đầy túi, vận may gọi tên, phước lộc hội tụ, làm ăn thuận buồm, cuộc đời êm ấm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thật thà, ngay thẳng, có sao nói vậy. Họ là những người trọng nghĩa tình hơn là của cải, vật chất. Người tuổi này làm việc gì cũng tỉ mỉ, chu đáo, có khả năng quan sát nhạy bén.

Người tuổi Tuất có thể tìm ra những điểm khác biệt mà người khác không nhìn thấy và thường là chủ nhân của những ý tưởng sáng tạo. Bề ngoài, họ khá trầm lặng nhưng thực chất, con giáp này có tầm nhìn xa trông rộng. Họ rất kiên trì và có nguyên tắc riêng của bản thân.

Cuối năm 2022, người tuổi Tuất có tài lộc tăng đều. Trong công việc, họ có quý nhân phù trợ. Họ được tạo điều kiện phát huy năng lực, phát triển khả năng lên một tầm cao mới. Ngoài ra, những người làm ăn kinh doanh sẽ tìm được nguồn hàng tốt, đơn hàng về nhiều giúp doanh thu của họ cũng tăng lên. Con giáp tuổi Tuất tất toán nợ nần, sự nghiệp hanh thông, tinh thần phấn khởi.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn được biết đến với tài năng hơn người, có nhãn quan tinh tường. Con giáp này có ước mơ, hoài bão và không chịu sống an phận thủ thường. Họ biết nắm bắt cơ hội kinh doanh, biết sử dụng các nguồn lực, các mối quan hệ để gây dựng sự nghiệp cho riêng mình.

Họ làm giàu một cách chân chính, không mưu mô thủ đoạn. Người tuổi này biết yêu thương, đồng cảm với mọi người nên có nhiều bạn, được nhiều người yêu quý. Cuối năm 2022, người tuổi Thìn có sao may mắn chiếu rọi, vận may liên tiếp gõ cửa nhà. Con giáp này có quý nhân ở bên đưa đường chỉ lối, công danh sự nghiệp nhờ đó suôn sẻ.

Người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với bản thân nhờ các mối quan hệ. Những người làm kinh doanh buôn bán sẽ tìm được nguồn hàng mới cùng với các đối tác làm ăn tin cậy. Con giáp này nỗ lực hết mình nên làm đâu thắng đó, thu nhập tăng cao, đón Tết no ấm.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu mang tính cách độc lập, táo bạo. Họ muốn tự mình làm mọi việc thay vì nhờ vả người khác. Người tuổi này thông minh, sáng tạo, luôn có nhiều ý tưởng trong quá trình giải quyết các vấn đề. Khi gặp khó khăn, con giáp này luôn cố gắng suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực. Họ giỏi nắm bắt cơ hội và luôn nỗ lực để cải thiện bản thân. Người tuổi này thích kết bạn, thích đến những nơi đông người, sôi động.

Cuối năm 2022, vận khí của người tuổi Dậu chuyển từ suy sang thịnh. Tài lộc của họ tăng lên nhanh chóng. Họ cùng với các đối tác, bạn làm ăn nỗ lực cho công việc nên đạt được thành tựu như mong đợi. Nếu làm công ăn lương, công việc của họ có nhiều khởi sắc.

Họ được lãnh đạo trọng dụng, tạo cho cơ hội phát triển sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh, họ buôn may bán đắt, doanh thu tăng đều, tiền bạc rủng rỉnh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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