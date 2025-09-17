3 con giáp nhận phúc Tổ Tiên, cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Mão Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra vất vả và gặp những khó khăn cần giải quyết ngay lập tức, nếu không sẽ mang họa về sau. Tử vi dự báo con giáp này đang đứng trước nguy cơ rủi ro khá lớn. Thậm chí, tiểu nhân đeo bám khiến mọi nỗ lực xây dựng hình ảnh của con giáp này gần như đều đổ sông đổ biển, tuy nhiên đừng vội bỏ cuộc giữa chừng. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng chưa được dung hòa. Cãi vã càng bị đẩy lên đỉnh điểm vì không ai chịu nhượng bộ. Có thể là do chưa tìm được tiếng nói chung trong quá trình yêu đương nên dễ gây ra cảm xúc tiêu cực cho bạn và người ấy. Bản mệnh nên thẳng thắn ngồi xuống và nói chuyện rõ ràng với nửa kia để đưa ra cách giải quyết hiệu quả nhất.



Tuổi Tỵ Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra không như mong đợi. Đây vốn không phải ngày may mắn của tuổi Tỵ, do đó cần phải thận trọng trong từng quyết định. Bản mệnh có thể tự nâng cấp bản thân để có thêm cơ hội chuyển mình tốt trong tương lai. Con giáp này còn nên chú ý hơn tới các khoản chi tiêu, tránh vung tiền quá trán. Hơn nữa, chuyện tình cảm đang dần có dấu hiệu rạn nứt. Hoả - Thuỷ xung khắc cho biết tính khí ương bướng của con giáp này dễ khiến tình cảm lứa đôi rạn nứt. Do đó, việc làm tổn thương lẫn nhau là điều khó tránh khỏi.



Tuổi Thân Công việc của người tuổi Hợi Thân sẽ diễn ra vất vả và trắc trở đôi phần. Tác động của họa tiểu nhân đẩy con giáp này vào những cảnh huống khó lường trước. Tử vi ngày mới cho biết những cố gắng không ngừng nghỉ của bản mệnh sẽ sớm được đổi bằng những kết quả xứng đáng. Về chuyện tình cảm, nửa kia luôn tỏ ra hờ hững dù cho con giáp này đã nhún nhường, hy sinh nhiều hơn. Tình yêu không còn đem đến cho tuổi Hợi những cảm xúc mới lạ như thuở ban đầu. Tử vi còn dự báo sẽ có cãi vả, giận hờn giữa các thành viên trong gia đình. Nếu người trong cuộc không giữ được thái độ bình tĩnh sẽ gây ra những hậu quả khó lường.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

