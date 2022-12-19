Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, luôn biết tận dụng mọi thế mạnh và ưu điểm để thay đổi, cải thiện bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. Đa số con giáp này đều gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp vào giai đoạn tiền vận. Trong thời gian qua, tuổi Tý cũng như những con giáp khác đã phải đối mặt với không ít khó khăn trắc trở, đặc biệt là sự nghiệp và tài vận bị ảnh hưởng nặng nề.

Tử vi dự báo đúng 16h30 hôm nay (19/12/2022), cho biết vận may của tuổi Tý sẽ lội ngược dòng, họ không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân bên cạnh phù trợ giúp mọi khó khăn đều được giải quyết. Đặc biệt, từ giai đoạn này trở đi, chuyện rủi hóa lành, cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực, cuối năm có cơ hội làm giàu.

Người tuổi Thân được dự đoán sẽ rũ sạch vận xui năm 2022, bước vào năm mới Quý Mão 2023 đón hỷ sự liên miên, không còn phải muộn phiền vì nỗi lo cơm áo gạo tiền nữa. Tử vi hôm nay (19/12/2022), con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, sự nghiệp hưng vượng. Họ đạt những bước tiến lớn trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Dù việc lớn hay việc nhỏ, người tuổi Thân thường có yêu cầu khắt khe với bản thân và luôn cố gắng hết sức vậy nên thành quả đến với họ cũng vô cùng to lớn. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì có vụ mùa bội thu, nông sản được mùa, được giá nên túi tiền rủng rỉnh. Người làm kinh doanh buôn bán cũng được tạo cơ hội tiếp cận khách hàng. Con giáp tuổi Thân dù khó khăn vẫn phấn đấu, nỗ lực không ngừng nên sẽ sớm hái được trái ngọt.

Tuổi Mão

Cục diện Tương Phá đem tới nguy cơ hao tiền tốn của cho người tuổi Mão. Con giáp này cần chú ý đặc biệt là khi chi tiêu hoặc cho người khác vay mượn. Nếu đối phương không phải người đáng tin cậy thì bạn chớ nên cả nể.

Tử vi ngày 19/12/2022, Người làm đầu tư, kinh doanh cũng chớ vội đặt bút kí kết hợp đồng trong ngày hôm nay. Bản mệnh nên xem kĩ lại hợp đồng xem còn điều gì khuất tất hay không. Đừng vì sự sơ suất của mình khiến cho kẻ xấu chiếm được lợi lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Mộc sinh Hỏa, người tuổi này biết cách thể hiện sức hút của mình, nhờ thế mà bạn thu hút được ánh nhìn của một vài đối tượng triển vọng, trong đó hẳn sẽ có người phù hợp với tiêu chuẩn của bạn đấy, hãy thử trò chuyện với đối phương.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.