Ngày mai, thứ Ba ngày 20/12/2022, Thần Tài “ghé nhà xơi nước”, 3 con giáp phát lộc phát tài, trúng số độc đắc bất ngờ, đầu năm “nghèo rớt mùng tơi” cuối năm tiền đầy nhà phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 05:41

Tử vi dự báo ngày mai, thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp này phát lộc phát tài, trúng số độc đắc bất ngờ, đầu năm “nghèo rớt mùng tơi” cuối năm tiền đầy nhà phú quý giàu sang

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Dậu siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số những người tuổi Dậu không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ lại có khả năng tự tạo sự phú quý cho chính mình, biết lao động tích lũy giúp bản thân và gia đình ngày càng đủ đầy, không thiếu thứ gì.

Ngày mai, thứ Ba ngày 20/12/2022, Thần Tài “ghé nhà xơi nước”, 3 con giáp phát lộc phát tài, trúng số độc đắc bất ngờ, đầu năm “nghèo rớt mùng tơi” cuối năm tiền đầy nhà phú quý giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, ngày mai thứ Ba ngày 20/12/2022, Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới, quý nhân phương xa xuất hiện giúp họ ngày càng giàu có. Từ giờ đến hết tháng 12/2022, tuổi Dậu phải tỉnh táo quyết định mọi vấn đề, vì những điều này có thể làm thay đổi cuộc đời họ.

Tuổi Mùi

Chúc mừng tuổi Mùi trở thành con giáp may mắn, gặt hái nhiều thành công vang dội kể từ giao thừa 2023. Tuổi Mùi sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Mùi được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho bạn những dự án quan trọng.

Ngày mai, thứ Ba ngày 20/12/2022, Thần Tài “ghé nhà xơi nước”, 3 con giáp phát lộc phát tài, trúng số độc đắc bất ngờ, đầu năm “nghèo rớt mùng tơi” cuối năm tiền đầy nhà phú quý giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi gày mai, thứ Ba ngày 20/12/2022, Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 năm cũ.

Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

Tuổi Dần

Tử vi ngày 20/12/2022, của 12 con giáp, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Dần biết cách chú ý quan sát để phán đoán suy nghĩ, cảm xúc của người khác, từ đó tìm ra cách ứng xử phù hợp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Cũng nhờ cách xã giao khéo léo này mà bạn có nhiều cơ hội chạm tay vào may mắn. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh có thể tìm được những mối khách hàng triển vọng hoặc kí kết được những hợp đồng béo bở trong hôm nay.

Ngày mai, thứ Ba ngày 20/12/2022, Thần Tài “ghé nhà xơi nước”, 3 con giáp phát lộc phát tài, trúng số độc đắc bất ngờ, đầu năm “nghèo rớt mùng tơi” cuối năm tiền đầy nhà phú quý giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. 

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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