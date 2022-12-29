Tử vi dự báo đúng 16h00 chiều mai (30/12/2022), 3 con giáp này vận số lên hương,tiền chật két, đại cát đại lợi, phú quý hơn người, làm gì cũng may mắn, thuận lợi.
- Đúng 17h30 hôm nay, thứ Năm (29/12/2022), 3 con giáp phất như “phượng hoàng”, giàu sang bất chấp hay than nghèo kể khổ nhưng lại là "đại gia ngầm", lắm tiền nhiều của khiến khối người ganh tị
- Trúng số độc đắc đúng 16h30 hôm nay (29/12/2022), 3 con giáp qua thời nghèo khó, may mắn gõ cửa, tài lộc bội thu, tương lai xán lạn, lắm của nhiều tiền, hút cạn lộc trời, tiền tài phủ phê, cứ vơi lại đầy
Tuổi Hợi
Sách tử vi con giáp có nói, Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhân hậu, thật thà và dĩ hòa vi quý. Họ khéo léo trong đối nhân xử thế, tâm tính thiện lương lại chẳng bao giờ toan tính thiệt hơn nên được bề trên thương yêu, ban phúc ban lộc.
Tử vi dự báo đúng 16h00 chiều mai (30/12/2022) nhờ được sao Hồng Loan chiếu mệnh Hợi sẽ ăn nên làm ra, thuận lợi trăm bề. Tiền ùn ùn chui vào túi, tiền lúc nào cũng chất chật két chính là phúc phần mà con giáp giàu có này có được.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu có tính cách vừa kiên nghị nhưng lại rất khiêm tốn. Con giáp này tuy phải trải qua nhiều vấp váp trong cuộc đời nhưng cũng vì thế mà tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu.
Tử vi ngày mai (30/12/2022) do được Tài tinh soi chiếu, nên tài vận của người tuổi Dậu vô cùng vượng phát, tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi con giáp này. Vừa kiếm được tiền lại cân đối nguồn chi quỹ, người tuổi Dậu không còn phải chịu bất cứ áp lực nào về tiền bạc trong thời gian tới.
Tuổi Tuất
Tử vi chiều mai (30/12/2022), người tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân – người có khả năng xoay chuyển tình thế khó khăn thành cơ hội để con giáp này “lột xác” ngoạn mục. Trong cái khó ló cái khôn, người sinh năm Tuất có thể kiếm được rất nhiều tiền nhờ sự trợ giúp của một người thân hoặc bạn bè từ phương xa lâu ngày gặp lại. Cuối năm, tài khoản của con giáp này sẽ liên tục tăng lên, vượt xa cả mức tưởng tượng.
Tử vi ngày 30/12/2022 với người tuổi Tuất làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông hoặc thẩm mỹ, kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, thu nhập càng về cuối năm 2022 càng tăng mạnh nhờ lượng khách hàng và giá trị sản phẩm tăng. Không những vậy, người tuổi Tuất còn có vận đỏ ở các trò may rủi, hoặc trúng số hoặc sẽ được trúng thưởng khi mua hàng hay dùng các dịch vụ tiện ích…
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.