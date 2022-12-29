Sách tử vi con giáp có nói, Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhân hậu, thật thà và dĩ hòa vi quý. Họ khéo léo trong đối nhân xử thế, tâm tính thiện lương lại chẳng bao giờ toan tính thiệt hơn nên được bề trên thương yêu, ban phúc ban lộc.

Tử vi dự báo đúng 16h00 chiều mai (30/12/2022) nhờ được sao Hồng Loan chiếu mệnh Hợi sẽ ăn nên làm ra, thuận lợi trăm bề. Tiền ùn ùn chui vào túi, tiền lúc nào cũng chất chật két chính là phúc phần mà con giáp giàu có này có được.

Người tuổi Dậu có tính cách vừa kiên nghị nhưng lại rất khiêm tốn. Con giáp này tuy phải trải qua nhiều vấp váp trong cuộc đời nhưng cũng vì thế mà tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (30/12/2022) do được Tài tinh soi chiếu, nên tài vận của người tuổi Dậu vô cùng vượng phát, tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi con giáp này. Vừa kiếm được tiền lại cân đối nguồn chi quỹ, người tuổi Dậu không còn phải chịu bất cứ áp lực nào về tiền bạc trong thời gian tới.

Tuổi Tuất

Tử vi chiều mai (30/12/2022), người tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân – người có khả năng xoay chuyển tình thế khó khăn thành cơ hội để con giáp này “lột xác” ngoạn mục. Trong cái khó ló cái khôn, người sinh năm Tuất có thể kiếm được rất nhiều tiền nhờ sự trợ giúp của một người thân hoặc bạn bè từ phương xa lâu ngày gặp lại. Cuối năm, tài khoản của con giáp này sẽ liên tục tăng lên, vượt xa cả mức tưởng tượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 30/12/2022 với người tuổi Tuất làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông hoặc thẩm mỹ, kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, thu nhập càng về cuối năm 2022 càng tăng mạnh nhờ lượng khách hàng và giá trị sản phẩm tăng. Không những vậy, người tuổi Tuất còn có vận đỏ ở các trò may rủi, hoặc trúng số hoặc sẽ được trúng thưởng khi mua hàng hay dùng các dịch vụ tiện ích…

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.