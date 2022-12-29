Trời sinh Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều can đảm, quyết đoán và dám dấn thân. Ở con giáp này có ý chí vươn lên, sự liều lĩnh và cả tham vọng làm giàu hiếm ai bì kịp. Đây chính là lý do vì sao người khác dễ dàng từ bỏ khi thất bại nhưng Tỵ luôn tự vực mình dứng dậy sau mỗi vấp ngã. Nhờ thế, ngay từ thuở độc thân con giáp bản lĩnh này đã có sự nghiệp đáng tự hào.

Tử vi dự báo đúng 16h30 hôm nay (29/12/2022), con giáp may mắn này sẽ biến hung thành cát, gặp dữ hóa lành, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Càng về cuối năm Tỵ càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Trong danh sách những con giáp phát tài sau hôm 29/12/2022 không thể không nhắc đến người tuổi Thìn. Bản mệnh là con giáp nắm được số tiền lớn trong tay, cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh đều được lộc trời cho, tiền nhiều tiêu không hết.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay (29/12/2022), tài vận thực sự thăng hoa sẽ mang đến cho con giáp này nhiều cơ may kiếm tiền 1 cách dễ dàng và thuận lợi. “Cờ đến tay ai người đó phất”, tuổi Thìn hãy cố gắng phát huy hết năng lực của mình để kiếm tiền 1 cách chân chính nhé.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 29/12/2022 người tuổi Dậu thực sự may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp này ngồi không cũng bắt được tiền, được Thần Tài ở bên che chở nên làm gì cũng thuận lợi, dù là tiểu nhân cũng không cản được vận thăng hoa của bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Những chú Gà có chí lớn, chỉ chờ có thời cơ là sẽ nhanh chóng bắt tay thực hiện những kế hoạch ấp ủ đã lâu của mình. Thực tế đã chứng minh là con giáp này hoàn toàn có thể đạt được những thành công lớn hơn thế nữa khi mà tài lộc cứ ùn ùn đổ về nhà, tuổi Dậu giàu sang vô kể.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.