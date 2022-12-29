Mão là con giáp hiền lành, sống tình cảm và biết cách cảm thông, thấu hiểu. Họ sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không hề suy tính thiệt hơn, cũng không đòi hỏi đáp đền. Chính sự thiện lương, tử tế ấy của Mão khiến họ được bề trên hết lòng ưu ái, ban cho vô số cơ hội để trở thành con giáp giàu sang hơn người.

Sách tử vi có nói, đúng chiều nay (29/12/2022), Mão sẽ có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Chẳng những thăng chức tăng lương, kiếm được bộn tiền Mão còn khẳng định được tài năng của mình trước cấp trên. Từ đây tương lai xán lạn, lắm của nhiều tiền sẽ đeo bám Mão mãi không thôi.

Trong danh sách những con giáp phát tài sau ngày mai 30/9 không thể không nhắc đến người tuổi Thìn. Bản mệnh là con giáp nắm được số tiền lớn trong tay, cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh đều được lộc trời cho, tiền nhiều tiêu không hết.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay (29/12/2022), đặc biệt tài vận thực sự thăng hoa sẽ mang đến cho con giáp này nhiều cơ may kiếm tiền 1 cách dễ dàng và thuận lợi. “Cờ đến tay ai người đó phất”, tuổi Thìn hãy cố gắng phát huy hết năng lực của mình để kiếm tiền 1 cách chân chính nhé.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp có chí tiến thủ, ham học hỏi và không ngừng cố gắng nên chẳng cần cậy nhờ con giáp bản lĩnh này vẫn có tiền nhiều vô kể, công danh xán lạn, sự nghiệp hanh thông khiến ai nấy trầm trồ thán phục.

Theo tử vi dự báo chiều nay (29/12/2022), sẽ mở ra cánh cửa tươi sáng, đầy sắc màu cho Tỵ. Mọi gian khổ, khó khăn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho con giáp may mắn này tận hưởng vinh hoa phú quý, tài vận khởi sắc bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 29/12/2022 đây là thời điểm tốt để làm ăn, kinh doanh, đầu tư khi có Thần Tài che chở. Tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo hết. Trong thời gian này người tuổi Tỵ dễ dàng thăng quan tiến chắc, tăng lương tăng bổng, cuộc sống cực kỳ an nhàn viên mãn.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm