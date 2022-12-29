Tử vi dự báo bước sang ngày mai ngày (30/12/2022), chủ mệnh sẽ có được may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá. Con đường thăng quan tiến chức của con giáp may mắn này như được trải thảm, lúc nào cũng rộng mở thênh thang. Nếu người tuổi Hợi đang theo đuổi việc kinh doanh, mua bán của Hợi cũng sẽ ngày càng dễ dàng, hanh thông. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi thế này thì dù có kẻ gian tung chiêu hãm hại cũng không thể ngăn cản bước con giáp này tiến đến thành công.

Trong thời gian này người tuổi Hợi không chỉ may mắn về công việc tài lộc mà họ còn rất may mắn về đường tình duyên. Đặc biệt với những tuổi Hợi còn độc thân thì đây chính là cơ hội họ sẽ mở rộng quan hệ, và tìm được một nửa chân ái của đời mình. Với những người tuổi HỢi đã có gia đình thì đây là lúc hai bạn nên hâm nóng tình cảm, để cuộc sống gia đình càng trở nên viên mãn hơn nữa.

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Mão được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng tuần đầu tiên của tháng 8/2020 Mão sẽ thăng tiến ầm ầm.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (30/12/2022), Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên càng về cuối tháng 12 Mão càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Mão cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 30/12/2022, tuổi Dậu cũng vinh dự đứng trong hàng ngũ những con giáp may mắn về tài lộc hai ngày cuối tuần. Điềm báo tử vi cho thấy, những chú Gà đón vận may tài lộc khá lớn, nhất là những người làm kinh doanh thì càng có thể kê cao gối ngủ mà không phải lo lắng về tiền bạc nữa.

Đó cũng là nhờ thường ngày con giáp này giữ được uy tín với khách hàng, được mọi người tin tưởng và ủng hộ, chất lượng sản phẩm không có gì để chê trách nữa. Nhờ vậy, bản mệnh sẽ có hai ngày cuối tuần bận rộn nhưng bù lại thì tiền bạc về tay không ngớt, tài lộc tăng tiến với tốc độ chóng mặt.

Ảnh minh họa: Internet

Nhân lúc đang dư dả, bạn nên tạo cho mình thói quen lập kế hoạch tài chính để chi tiêu phù hợp với những khoản lợi nhuận kiếm được. Tiết kiệm trước khi tiêu sẽ giúp bạn đảm bảo tài chính ổn định, luôn duy trì được những khoản dự phòng khi cần dùng tới.

Ngoài ra, kiếm tiền nhiều thật nhưng bản mệnh cũng cần nhớ phải giữ sức khỏe cho mình, ăn uống nghỉ ngơi điều độ, đừng lao lực quá mà đổ bệnh thì cơ hội có bày ra trước mắt cũng chẳng thể nắm bắt được.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.