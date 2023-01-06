Vào 16h chiều nay, con giáp tuổi Dần có tài lộc dồi dào, chuyện tốt lành đến cửa. Dần được quý nhân che chở nên gặp dữ hóa lành. Không những thế, người tuổi này cũng được tạo cơ hội tiến thân, đường công danh sự nghiệp của họ nhờ đó cũng rộng mở hơn trước.

Người cầm tinh con Hổ mạnh mẽ, đáng tin cậy, sống ngay thẳng và chính trực. Dần rất có tham vọng và chưa bao giờ để mất lòng ai, luôn chủ động, tích cực trong sự nghiệp. Con giáp này cũng có khả năng đối mặt với mọi vấn đề một cách tỉnh táo.

Mão cũng là con giáp chịu khó xông pha, sẵn sàng đối mặt với sóng gió thử thách để rèn luyện, để rút ra bài học quý báu, làm tiền đề để làm giàu trong giai đoạn sau này. Vào khoảng thời gian này, cuộc sống của người tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực.

Công việc thuận lợi, đặc biệt với người làm kinh doanh. Dù có chuyện gì thì người tuổi Dần cũng nhẹ nhàng cho qua được khi mà Lục Hợp ghé thăm giúp tính khí của họ trở nên ôn hòa hơn bao giờ hết.

Tử vi cho biết, những người tuổi Mão là con giáp được Thần Phật che chở cuộc sống của họ cực kỳ may mắn làm việc gì cũng thuận lợi hanh thông hơn người. Đặc biệt, người tuổi Mão chính là con giáp may mắn số 1.

Từ thời điểm này trở đi, vận may sẽ tìm đến với bạn, từ sự nghiệp, nhân duyên đều được cải thiện đáng kể. Công việc tuổi Mão khá thuận lợi, suôn sẻ, những khó khăn từ thời gian trước đều được giải quyết ổn thỏa, tình và tiền đều có khởi sắc đáng mong chờ.

Tuổi Mão là con giáp được Thần Phật che chở cuộc sống của họ cực kỳ may mắn làm việc gì cũng thuận lợi hanh thông hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thực Thần ghé thăm mang tới niềm vui cho con giáp tuổi Tuất. Lúc này, bạn tìm thấy sự lựa chọn đúng đắn cho mình và bạn cũng có nhiều thời gian hơn những ngày khác để dành cho người thân của mình. Thời gian này hứa hẹn cho tuổi Tuất đạt được một thỏa thuận có lợi cho mình cũng như mọi người.

Tuổi Tuất được Thần Tài ưu ái nên chuyện công việc, tình cảm và sức khỏe của con giáp này được cho là sẽ có nhiều suôn sẻ, hanh thông. Chỉ cần tuổi Tuất có chí tiến thủ, thành quả rực rỡ nhất định sẽ chờ đón.

Công việc và sự nghiệp của bạn phát triển ổn định, tài vận ngày càng dồi dào. Sắm nhà lầu, xe sang là chuyện trong tầm tay. Đường tài lộc của con giáp cũng vì thế mà thăng tiến không ngừng. Con giáp may mắn này chi tiêu thả ga, không cần nhìn giá, thậm chí còn để giành được một khoản tiền lớn phòng thân.

Công việc và sự nghiệp của bạn phát triển ổn định, tài vận ngày càng dồi dào. Sắm nhà lầu, xe sang là chuyện trong tầm tay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.