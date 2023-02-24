Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (24/2), 3 con giáp có tiền chất thành núi, trả sạch nợ nần, phất lên như vùn vụt chỉ sau 1 đêm

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 09:06

Chẳng những tài lộc lên cao mà vận trình suôn sẻ, những con giáp này làm gì cũng có thần Tài và quý nhân bên cạnh.

Tuổi Hợi

Theo tử vi, Hợi được cát tinh che chở, bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, chỉ cần xác định được mục tiêu rõ ràng thì không gì là không thể. 

Tình hình kinh tế có dấu hiệu khởi sắc, người làm công ăn lương có thu nhập cạnh tranh hàng tháng, thậm chí còn được thưởng nóng hậu hĩnh nhờ thành tích đáng nể gặt hái được. 

Người buôn bán kinh doanh hoàn toàn có thể tranh thủ thời cơ này kí kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh. Tiền đổ về càng nhiều thì càng nên trích ra để đều tư sinh lời, gia tăng của cải. 

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (24/2), 3 con giáp có tiền chất thành núi, trả sạch nợ nần, phất lên như vùn vụt chỉ sau 1 đêm - Ảnh 1
Theo tử vi, Hợi được cát tinh che chở, bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là người sống thật thà, chăm chỉ và kiên cường. Tử vi dự báo rằng, vận thế của người tuổi Sửu tăng vọt. Vận may liên tiếp tìm đến con giáp này. Đặc biệt, chuyện công việc của bản mệnh có những chuyển biến tích cực. Tuổi Sửu được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp hết lòng ủng hộ, cùng chung sức xây dựng và hoàn thiện các dự án đang dang dở.

 

Trong thời gian này, bản mệnh cần học cách quan sát nhiều hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn, nhìn vấn để ở nhiều khía cạnh khác nhau để tìm ra phương án giải quyết hợp lý nhất. Làm được điều này, nỗ lực của tuổi Sửu sẽ được ghi nhận và đổi lại bằng thành quả xứng đáng trong tương lai gần.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (24/2), 3 con giáp có tiền chất thành núi, trả sạch nợ nần, phất lên như vùn vụt chỉ sau 1 đêm - Ảnh 2
Tử vi dự báo rằng, vận thế của người tuổi Sửu tăng vọt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Những người tuổi Ngọ được biết đến với trí tuệ và tài năng, họ luôn sử dụng mọi thế mạnh và ưu điểm để cải thiện bản thân và trở nên tốt hơn. Đa số những người tuổi Ngọ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại.

Từ bây giờ, vận may của người tuổi Ngọ sẽ được cải thiện đáng kể, bởi họ không chỉ có sự ủng hộ của thần tài mà còn có quý nhân bên cạnh giúp đỡ giải quyết mọi khó khăn. Đặc biệt, kỳ vọng rủi ro sẽ giảm, cuộc sống sẽ có nhiều chuyển biến tích cực và có cơ hội làm giàu vào thời gian tới.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (24/2), 3 con giáp có tiền chất thành núi, trả sạch nợ nần, phất lên như vùn vụt chỉ sau 1 đêm - Ảnh 3
Từ bây giờ, vận may của người tuổi Ngọ sẽ được cải thiện đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tử vi 5 ngày tới (25/2 - 1/3), thần Tài gõ cửa, 3 con giáp tài lộc vô biên, tình duyên rực rỡ, cuộc sống viên mãn, đủ đầy

Tử vi 5 ngày tới (25/2 - 1/3), thần Tài gõ cửa, 3 con giáp tài lộc vô biên, tình duyên rực rỡ, cuộc sống viên mãn, đủ đầy

Tử vi dự báo rằng trong 5 ngày tới, 3 con giáp này được cát tinh chiếu rọi nên làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

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