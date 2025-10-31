Tuổi Thìn

Qúy nhân giúp sức, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Thậm chí, dù thách thức có ở ngay trước mắt cũng chẳng làm bạn chùn bước. Bạn biết đây là thời điểm để mình ghi điểm trong mắt mọi người. Bạn hãy nhớ rằng nếu muốn thành công thì làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng, chớ bỏ dở giữa chừng.

Con giáp may mắn này còn là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc.