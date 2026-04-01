Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/4/2026), 3 con giáp hưởng phúc Tổ Tiên, tiền bạc ùn ùn chui vào túi, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời

Tâm linh - Tử vi 01/04/2026 04:15

3 con giáp hưởng phúc Tổ Tiên, tiền bạc ùn ùn chui vào túi, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời.

Tuổi Dần

Công việc của của người tuổi Dần sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Cát Tinh nâng đỡ trong ngày đầu tuần giúp cho người tuổi này tìm ra được hướng đi đúng đắn cho mình. Ngoài ra, bản mệnh sẽ nhanh chóng vượt qua được mọi khó khăn trong công việc khi giữ được sự bình tĩnh và thông suốt khi giải quyết vấn đề. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Đào hoa vượng giúp cho người độc thân sớm tìm được ý trung nhân. Tuy nhiên, bạn cũng cần cân nhắc thật kỹ trước khi tiến tới giai đoạn hẹn hò. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/4/2026), 3 con giáp hưởng phúc Tổ Tiên, tiền bạc ùn ùn chui vào túi, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

 

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ thăng tiến không ngừng. Vốn dĩ bạn là người kiên trì, có mục tiêu rõ ràng, điều này giúp ích rất nhiều trong công việc, khi mà không phải ai cũng có thể kiên trì đi trên con đường mình đã chọn. Con giáp này vừa biết cách kiếm tiền, vừa tiết kiệm được số tiền mà mình vất vả kiếm được nên luôn có những khoản dư đáng kể.

Ngoài ra, quý nhân sẽ che chở cũng là lúc thần tình yêu đang đến gõ cửa nhà bạn. Vận mệnh đào hoa đang ôm lấy bạn và cho bạn nhiều cơ hội tuyệt vời để hẹn hò hay kết giao. Các cặp đôi sẽ có nhiều tời gian bên nhau hơn.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/4/2026), 3 con giáp hưởng phúc Tổ Tiên, tiền bạc ùn ùn chui vào túi, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được cát khí vây quanh, may mắn ngập tràn. Nhờ sự tài trí của mình mà bản mệnh dễ dàng vượt qua được những thử thách trên bước đường tìm kiếm thành công, không ngừng tiến bước tới mục tiêu mà mình đã lựa chọn từ lâu.

Bên cạnh đó, Thủy sinh Mộc mang tới đào hoa vượng nhưng người độc thân chưa thật sự sẵn sàng nên có thể sẽ bỏ lỡ cơ duyên lần này. Có thể do trái tim bạn còn chưa rung động, cũng có thể vì bạn còn quá lý trí, suy tính đến nhiều điều trước khi đặt tình cảm lên vị trí hàng đầu.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/4/2026), 3 con giáp hưởng phúc Tổ Tiên, tiền bạc ùn ùn chui vào túi, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 6h30 sáng ngày mai, thứ Tư 1/4/2026, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp hồng phát

Đúng 6h30 sáng ngày mai, thứ Tư 1/4/2026, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp hồng phát

3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp hồng phát.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 7 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 8 giờ 29 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 8 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng