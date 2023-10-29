Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (30/10/2023), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 29/10/2023 13:49

3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'.

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ khởi sắc và diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Người tuổi này nhanh chóng phát huy tốt điểm mạnh của mình trong công việc nhờ có sự giúp sức của Thiên Ấn. Nếu đang dự định lên kế hoạch nào đó thì hãy mạnh dạn bắt tay thực hiện ngay từ bây giờ. Con giáp này còn có cơ hội cải thiện nguồn tài chính của mình nhờ có sự tác động của Hỏa sinh Thổ.

Vận trình tình cảm của bản mệnh vẫn sẽ "êm đềm như nước" khiến nhiều người xung quanh phải trầm trồ. Người có đôi tuy không có nhiều thời gian gặp mặt nhưng vẫn trò chuyện với nhau mỗi ngày. Nhờ vậy nag tình cảm lứa đôi không gặp phải trục trặc hay xa cách.

 

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (30/10/2023), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ diễn ra dễ dàng, thuận lợi. Người tuổi này có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu trước mặt nếu biết cách vận dụng năng lực và thế mạnh của mình vào thứ Sáu tuần này. Con giáp này còn thu về cho mình một khoản lợi nhuận kha khá do có sự giúp sức của Thiên Tài trong việc kinh doanh, làm ăn.

Vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên hài hòa như ý. Tình yêu ngày một thăng hoa, song đòi hỏi ở con giáp này sự chủ động nhất định để không bỏ lỡ nhân duyên tốt đẹp. Sự chủ động, nhiệt tình của bản mệnh sẽ gây ấn tượng tốt với người kia.

 

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (30/10/2023), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra hanh thông, tốt đẹp. Người tuổi này có được những cơ hội làm ăn, đầu tư tiềm năng nhờ có Thực Thần che chở. Do đó, bạn hãy nắm bắt tốt thời cơ này để công việc làm ăn ngày càng phát triển, phát đạt. Con giáp này còn được quý nhân phù trợ nên gặp được vận may trong vấn đề tài chính.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ hài hòa lý tưởng. Người độc thân nhanh chóng tìm được người phù hợp, có thể tính đến chuyện kết hôn. Các cặp đôi đã giải quyết được phần nào những mâu thuẫn có từ trước.

 

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (30/10/2023), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12h30 trưa mai (29/10/2023), 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 trưa mai (29/10/2023), 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông.

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