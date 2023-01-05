Với sự mạnh mẽ, quyết đoán, người tuổi này đạt được những thành công nối tiếp nhau. Cứ nỗ lực hết sức mình, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, tiền về như thác đổ, đếm không xuể.

Vào cuối tuần này, người tuổi Dần được cát tinh cao mệnh, nhiều cơ hội được trao đến tay, gặp nhiều điều thuận lợi về cả công việc lẫn tình duyên.

Cát thần cuối tuần sẽ đặc biệt mang nhân duyên trời ban đến cho bản mệnh. Người chưa có “gấu” thì mau mau nhanh tay nhanh chân tận dụng lợi thế này để tìm ý trung nhân cho mình.

Tài lộc trong thời điểm này cũng vô cùng khả quan. Bạn dễ thu hồi được các khoản nợ, đầu tư có lãi, có người kiếm được tiền từ nghề tay trái.

Bạn cũng biết cân bằng giữa công việc và gia đình nên mọi chuyện thuận hòa, trôi chảy, phương diện nào cũng cát lợi. Một số rắc rối nhỏ vẫn xuất hiện nhưng không nghiêm trọng.

Tuổi Mùi

Vào cuối tuần này, con giáp này sẽ đi đến hồi kết vận hạn, phúc lộc từ trên trời rơi xuống, dự là sẽ giàu to. Người tuổi Mùi luôn gặp vận may như trời giáng, sau ngày tháng Giêng, người tuổi Mùi sẽ gặp chuyện vui, thứ nhất là mừng gặp được quý nhân, thứ hai là mừng sinh được quý tử.

Về công việc, bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ nên có thể được thăng chức, tăng lương, tuy nhiên người tuổi Mùi lại có vận may như vậy, đa số nhờ đầu óc thông minh và tài năng nên cũng kiếm được rất nhiều tiền về mặt của cải.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có thể kiếm được khá nhiều tiền vào cuối tuần này, nhất là khi mà Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có thu nhập khá tốt.

Đầu tuần là thời điểm mà con giáp này cần phải tập trung để làm việc. Khi bạn làm thật tốt việc của mình thì chắc chắn sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Từ giữa tuần trở đi tài lộc mới bắt đầu khởi vượng, bản mệnh tiền bạc rủng rỉnh cho tới cuối tuần.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.