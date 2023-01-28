Trúng số độc đắc, ăn lộc đầu năm, 3 con giáp 'Sa chân hố vàng', 3 ngày tài lộc (28, 29, 30/1) đổi đời giàu sang, lộc ngập nhà, vàng chất núi

Tâm linh - Tử vi 28/01/2023 00:45

Tử vi cho thấy 3 con giáp này lộc lá đỏ rực, vào 3 ngày (28, 29, 30/1) dễ có cơ hội trúng lớn, làm giàu cực nhanh.

Tuổi Tý

Xem tử vi của 12 con giáp, Tam Hợp hỗ trợ cho các mối quan hệ của người tuổi Tý diễn ra tốt đẹp vào 3 ngày (28, 29, 30/1). Công việc nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp và còn được cấp trên tạo điều kiện nên hiệu suất cao hơn hẳn, bạn hoàn thành công việc sớm trước cả thời hạn dự tính ban đầu.

Trúng số độc đắc, ăn lộc đầu năm, 3 con giáp 'Sa chân hố vàng', 3 ngày tài lộc (28, 29, 30/1) đổi đời giàu sang, lộc ngập nhà, vàng chất núi - Ảnh 1

Cát tinh này cũng giúp chuyện làm ăn kinh doanh của những chú Chuột thêm phần suôn sẻ. Bạn có thể tìm được đối tác cùng chung lý tưởng, có cách thức làm việc hợp ý nhau nên đạt thành thống nhất rất nhanh. Đôi bên đều đặt lợi ích chung lên trên nên có lợi nhuận thu về rất khả quan, tiền bạc trong túi ngày càng rủng rỉnh.

Tuổi Dần

Dần là người ăn nói giỏi giang, có khả năng quản lý tốt nên công việc của mình nên trong mắt cấp trên, bạn là người có tố chất lãnh đạo. Dù là phụ nữ nhưng những con giáp Dần luôn đầy khí phách của nam nhân, công việc không ngại khó ngại khổ, làm việc hết sức chăm chỉ, nhiệt huyết. Đó là ưu điểm giúp bạn nhận được những ưu ái của sếp. 

Trúng số độc đắc, ăn lộc đầu năm, 3 con giáp 'Sa chân hố vàng', 3 ngày tài lộc (28, 29, 30/1) đổi đời giàu sang, lộc ngập nhà, vàng chất núi - Ảnh 2

Vào 3 ngày (28, 29, 30/1) vô cùng tốt để sự nghiệp khởi sắc. Công việc hanh thông, tiền bạc cũng ào ào đổ về từ kinh doanh. Bạn cực kì hợp với những việc có tính sáng tạo lớn, các dự án lớn liên quan đất đai, đầu tư xây dựng. Không những vậy, những ngày này bạn còn có nhân duyên tốt, tìm được ý trung nhân, người hết lòng yêu thương và che chở, tiếp thêm động lực làm việc, kiếm tiền.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình nhẹ nhàng, ôn hòa. Họ luôn giữ được sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng trong ứng xử.

Do đó, những người xung quanh thường dễ dàng bắt chuyện với con giáp tuổi Mùi. Họ thuộc tuýp người dĩ hòa vi quý và không thích gây mâu thuẫn với người khác.

Trúng số độc đắc, ăn lộc đầu năm, 3 con giáp 'Sa chân hố vàng', 3 ngày tài lộc (28, 29, 30/1) đổi đời giàu sang, lộc ngập nhà, vàng chất núi - Ảnh 3

Vào 3 ngày (28, 29, 30/1), con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Tuy sự nghiệp có nhiều bước tiến nhưng sức khỏe của người tuổi Mùi trong thời gian này không tốt. Họ dễ bị đau đầu, chóng mặt. Một số người sẽ bị cảm lạnh. Họ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu thấy gì bất thường thì nên đi khám ngay.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc, mùng 4 phát tài, 3 con giáp này đại lộc đổ vào nhà, đếm tiền mệt nghỉ, lên đời giàu sang phú quý

Trúng số độc đắc, mùng 4 phát tài, 3 con giáp này đại lộc đổ vào nhà, đếm tiền mệt nghỉ, lên đời giàu sang phú quý

Tử vi cho thấy ngày mùng 4 này, 3 con giáp sau có lộc lớn về tay, cơ hội trúng số đổi đời đỏ chót vót, vận mệnh giàu sang sẽ cận kệ đến.

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