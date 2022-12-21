Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (22/12, 23/12), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, tay cầm tiền tỷ, sự nghiệp vẻ vang, tiền của chạy ào ào vào nhà, bước chân vào giới thượng lưu

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 11:49

Tử vi 12 con giáp cho hay, vào 2 ngày 22/12 và ngày 23/12, 3 con giáp này được số mệnh an bài sẽ có tài lộc trong tay, an nhiên hưởng phước, một bước đổi đời, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện dễ dàng.

Tuổi Tuất

Vào 2 ngày 22/12 và ngày 23/12, người tuổi Tuất làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Có Thần Tài ban lộc nên tuổi Tuất làm ăn xuôi chèo mát mái, cứ đầu tư là sẽ sinh lời.

Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước rất nhiều. Tuất có khả năng thăng tiến trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu và tài chính hanh thông. Con giáp tuổi Tuất không màng danh lợi, sẽ không bị danh lợi cản trở.

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (22/12, 23/12), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, tay cầm tiền tỷ, sự nghiệp vẻ vang, tiền của chạy ào ào vào nhà, bước chân vào giới thượng lưu - Ảnh 1
Tuất có khả năng thăng tiến trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu và tài chính hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong 2 ngày tới những người tuổi Dần sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Đây chính là khoảng thời gian bản mệnh của con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra nhiều cơ hội rất đáng để thử sức.

Với người tuổi Dần đang làm ăn kinh doanh, việc buôn bán nhìn chung khá khẩm. Đôi khi sẽ phải chịu vất vả, đánh đổi thời gian và công sức của mình, song các khoản đầu tư sẽ dần dần sinh lời. Người tuổi Dần nếu đang làm công ăn lương có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, song chỉ cần cố gắng thì sẽ biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân.

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (22/12, 23/12), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, tay cầm tiền tỷ, sự nghiệp vẻ vang, tiền của chạy ào ào vào nhà, bước chân vào giới thượng lưu - Ảnh 2
Người tuổi Dần nếu đang làm công ăn lương có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, song chỉ cần cố gắng thì sẽ biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu sinh ra đã có những tính cách tốt như trung thành và trung thực. Nhưng sức mạnh của họ cũng không dễ đánh giá, đo lường. Con giáp tuổi Sửu thường "tẩm ngẩm tầm ngầm" nên đôi khi bị coi thường, không được đánh giá cao. Nhưng đến lúc họ thành công nhiều người sẽ phải ngước nhìn. 

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (22/12, 23/12), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, tay cầm tiền tỷ, sự nghiệp vẻ vang, tiền của chạy ào ào vào nhà, bước chân vào giới thượng lưu - Ảnh 3
Nhờ đó mà họ được cả gia đình ủng hộ, dù gặp khó khăn cũng có thể hóa giải vận hạn. Người tuổi Sửu nếu gặp khó khăn cũng đừng lùi bước - Ảnh minh họa: Internet

Vào 2 ngày 22/12 và ngày 23/12, vận may của người tuổi Sửu dường như không cạn và được thể hiện trên nhiều phương diện. Nhờ đó mà họ được cả gia đình ủng hộ, dù gặp khó khăn cũng có thể hóa giải vận hạn. Người tuổi Sửu nếu gặp khó khăn cũng đừng lùi bước.

Vì chỉ cần dũng cảm tiến lên, con giáp tuổi Sửu có thể gặp hái thành công trong sự nghiệp. Họ cũng sớm được quý nhân phù trợ nên làm ăn hiệu quả hơn, phát triển tốt, lợi nhuận tăng. Người tuổi Sửu sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc trong thời gian này. Việc kinh doanh sẽ ngày càng tuyệt vời hơn và những rắc rối sẽ hoàn toàn biến mất. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Đúng 12h02p trưa mai (22/12/2022), những con giáp này sắp tới sẽ có cơ hội đổi đời, vận may tấn tới, làm đâu thắng đó.

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