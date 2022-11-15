Trúng số liên tiếp 3 lần trong 10 ngày tới: 3 con giáp đúng chuẩn "con cưng" Thần Tài, lộc vàng ngút ngàn, may mắn bao la, tiền rót vào túi ầm ầm

Lọt trong danh sách những con giáp may mắn trong 10 ngày tới, nhất định không thể không kể đến tuổi Tý, khi bản mệnh được Trợ Thần cộng Tài Thần giúp đỡ, yêu thương hết mực.

Đây là thời gian cực vượng với những người làm nghề kinh doanh tự do, chớ trách tại sao ngày này các đơn hàng lại đổ về nườm nượp giúp bạn tiền thu chật túi, lộc lá như sao, phát tài phát lộc.

Trong khoảng thời điểm này những vận khí xấu bao trùm do khoảng thời gian Lập Đông đi vào những ngày chớm nở. Nhưng may mắn thay tuổi Tý được cát tinh hộ mệnh mà không khó khăn nào cản lối được, ngược lại còn giúp ích cho con giáp này cứ thế đi lên.

Với những người làm công ăn lương thì có phần hạn chế hơn nhưng vẫn tạo được nét chấm phá độc đáo khiến đồng nghiệp và cấp trên nể phục.

Những lúc nhận được vận trình vượng phát như vậy bạn nên tiếp tục tập trung vào đầu tư kinh doanh thay vì dừng lại mà "ngủ quên trên chiến thắng", bạn sẽ còn thu về tay được nhiều hơn thế nữa.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Trong khoảng thời gian trong 10 ngày tới, người tuổi Mão sẽ được may mắn ghé thăm, tiền bạc “vào nhà” nhiều như nước. Nếu đang gặp phải khó khăn trong cuộc sống, nhất là về vấn đề tiền bạc, người thuộc con giáp này có thể yên tâm vì họ sẽ gặp được quý nhân và được giúp đỡ trong mọi việc. Những vất vả của người tuổi Mão sẽ sớm được hoá giải, mọi gánh nặng đều hoá thành phúc.

Chính vì vậy, người tuổi Mão cần tập trung hơn cho sự nghiệp và làm việc chăm chỉ để túi tiền luôn rủng rỉnh, cả đời sung túc, tăng lương thăng chức trong tầm tay. Đặc biệt, đây chính là thời điểm thích hợp để họ bắt đầu tham gia đầu tư những dự án tiềm năng. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội, họ sẽ duy trì được sự giàu có này một cách lâu dài.

Tuổi Dần

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Với người làm công sở, tuần này chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại khó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng có thể, con giáp phát tài trong 10 ngày tới sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.