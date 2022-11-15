Nghèo mãi đâu được, 3 con giáp bứt tốc làm giàu, tháng 12 đủ đầy no ấm, kinh doanh đại phát, tài lộc bùng nổ, cuối năm đón Tết linh đình

Tuổi Dần trong 3 tháng trước đó liên tiếp gặp điều xui xẻo, đặc biệt thường xuyên mất tiền oan cho những việc đáng tiếc. Nhưng thời điểm vào tháng 12 dương lịch bạn có thể lấy lại những gì đã mất.

Những dự án tưởng chừng như bỏ sót lại nhanh chóng được thực nghiệm, không những vậy còn thuận lợi tiến hành bước đầu tạo ra lợi nhuận. Nếu tiếp tục chăm chút, đầu tư cho những dự án này sẽ chẳng mấy chốc mà thu về tay nguồn lợi khổng lồ. Bạn có thể lấy đây làm đòn bẩy để xây dựng đế chế cho riêng mình.

Tử vi 12 con giáp dự báo đường tài lộc của tuổi Tỵ vào tháng 12 dương lịch cực kì tốt bởi họ được Thiên Tài trợ mệnh, dễ có lộc lá trong việc kinh doanh, buôn bán… thậm chí thu được cả lợi nhuận đến từ các công việc tay trái.

Người làm công ăn lương “đầu xuôi đuôi lọt”, tiền lương thưởng đến bất ngờ, rủng rỉnh cao hơn nhiều so với thời điểm trước đó. Doanh nhân và thương gia mở rộng được thị trường, làm ăn phát đạt, kiếm bộn tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ còn may mắn nhận được lộc từ Tổ Tiên, hoạch tài đến bất ngờ dễ dàng trúng thưởng, hay đạt được giải cao đối với những người tham gia các dự án nghiên cứu, học hành, thi cử.

Nói đổi đời từ đây nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực sự cuộc sống của đương số sẽ có rất nhiều thay đổi tích cực, nhất là về mặt vật chất.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có nhiều cát khí vây quanh trong tháng 12 được cả Lục Hợp và Thiên Ấn độ mệnh. Ngày này, bạn cảm thấy làm gì cũng thuận lợi hơn hẳn, không cần phải quá vất vả cũng có thể đạt được điều mình muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc đang có nhiều bước tiến triển tích cực, ngay cả những hạng mục dang dở từ lâu cũng được lật lại giải quyết ổn thỏa. Cũng bởi bên cạnh bạn luôn có những người bạn, đồng nghiệp nhiệt tình luôn hết lòng vì nhau nên ai cũng vui vẻ hỗ trợ nhau một tay để công việc được hoàn thành nhanh hơn.

Chuyện tình cảm không mấy vui vẻ. Mối quan hệ với các thành viên trong nhà liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, bất đồng khiến không khí vô cùng ngột ngạt và căng thẳng, không còn giữ được sự ấm áp, hài hòa như trước nữa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.