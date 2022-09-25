Trúng số độc đắc vào tuần mới (26/9 - 02/10), 3 con giáp được định mệnh dẫn lối đến chỗ Thần Tài, tài khoản ‘ting ting’ nóng trăm tỷ, vạn điều thuận lợi, may mắn ngập mặt

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 02:02

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào dưới đây thuận lợi nhận số tiền lớn vào tuần mới (26/9 - 02/10) nhé!

Trúng số độc đắc vào tuần mới (26/9 - 02/10), 3 con giáp được định mệnh dẫn lối đến chỗ Thần Tài, tài khoản ‘ting ting’ nóng trăm tỷ, vạn điều thuận lợi, may mắn ngập mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thật thà, ngay thẳng nhưng cũng không kém phần khôn ngoan, nhanh trí. Trong công việc, họ chăm chỉ, tận tâm và luôn giữ được tinh thần làm việc kiên trì, bền bỉ. Mọi nỗ lực của họ cũng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Từ ngày 26/9 - 02/10, con giáp tuổi Tuất sẽ thăng tiến nhanh chóng trong công việc. Nắm bắt được cơ hội phù hợp với bản thân, họ sẽ làm được những điều người khác không làm được. Người tuổi này làm công ăn lương có thể sẽ được thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì có Thần Tài đến tận cửa, buôn may bán đắt, hàng hóa bán chạy, thu về cả vốn lẫn lời.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hiền lành, bao dung, đối xử rất tốt với mọi người. Khi thấy người khác gặp khó khăn, họ sẵn sàng giúp đỡ, không nề hà, toan tính thiệt hơn. Cũng chính vì thế mà con giáp này được nhiều người quý trọng.

Từ ngày 26/9 - 02/10, con giáp tuổi Hợi được quý nhân phù trợ, làm ăn phát đạt. Khi đó, tài vận của người tuổi Hợi sẽ tăng cao. Họ đi đâu cũng có quý nhân dìu dắt, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền đầy túi. Thành công trong sự nghiệp giúp họ mang đến cho gia đình một cuộc sống sung túc.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là con giáp khôn ngoan, biết cách đối nhân xử thế. Không những thế, con giáp này còn là nhà ngoại giao đại tài. Họ biết cách giữ mối quan hệ với mọi người. Con giáp này đi đâu cũng có bạn. Khi khó khăn, họ thường được quý nhân giúp đỡ.

Từ ngày 26/9 - 02/10, người tuổi Tỵ có vận trình tài lộc hanh thông hơn thấy rõ. Họ gặp nhiều điều bất ngờ trong công việc. Nỗ lực làm việc cộng với sự giúp đỡ của quý nhân giúp con giáp này đạt nhiều thành tựu trong công việc. Trong khi đó, con giáp này làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, nhận nhiều khoản lương thưởng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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