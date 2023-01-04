Trúng số độc đắc vào đúng ngày 4/1/2023, thần Tài và quý nhân ưu ái, 3 con giáp tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường

Tâm linh - Tử vi 04/01/2023 04:54

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường vào đúng ngày 4/1/2023.

Tuổi Sửu

Đúng ngày 4/1, mọi việc trôi qua một cách thuận lợi và suôn sẻ với người tuổi Sửu. Nhờ có quý nhân trợ lực, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, làm gì cũng được mọi người xung quanh ủng hộ. Thậm chí, con giáp này còn có thể gặp được quý nhân.

Trên phương diện tình cảm, Thổ sinh Kim cho thấy bản mệnh sẽ rất vượng đào hoa. Nếu đã có đối tượng thầm mến và còn độc thân, bạn nên cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu về nhau kĩ hơn. Đã đến lúc bạn cần tìm một người cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn rồi đấy, đừng mãi sống trong thế giới riêng.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 4/1/2023, thần Tài và quý nhân ưu ái, 3 con giáp tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường - Ảnh 1
Đúng ngày 4/1, mọi việc trôi qua một cách thuận lợi và suôn sẻ với người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ đón nhận vận may tài lộc và công việc suôn sẻ bất ngờ trong ngày 4/1. Con giáp này có thêm nguồn thu nhờ nghề tay trái, thậm chí có người còn trúng thưởng. Bạn còn vô cùng thuận lợi, làm việc gì cũng trôi chảy. Vì thế ngay khi đối mặt với vấn đề khó khăn, con giáp này đừng ngại nhờ mọi người giúp đỡ. 

Chuyện tình cảm và công việc của bản mệnh đều suôn sẻ và tiến triển theo đúng như ý muốn của bạn. Đó là lý do không khó để nhận ra nụ cười hạnh phúc luôn hiện trên khuôn mặt của bạn. Với sự ủng hộ của người thân, bản mệnh càng thêm vững tin để theo đuổi mục tiêu của mình.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 4/1/2023, thần Tài và quý nhân ưu ái, 3 con giáp tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ sẽ đón nhận vận may tài lộc và công việc suôn sẻ bất ngờ trong ngày 4/1 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ khá thuận lợi, các mối quan hệ hài hòa khiến con giáp này thực sự an tâm và giữ được tâm thế hoàn toàn tự tin. Lúc này, bạn nhận ra khi mối quan hệ tốt thì công việc cũng tốt theo, đó còn là động lực để cố gắng phát triển và gặt hái được nhiều thành tự cho riêng mình hơn. Bản mệnh nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm một khoản và xem xét đầu tư thêm vào các lĩnh vực mới, để tiền bạc sinh sôi nảy nở.

Chuyện tình cảm của bạn cũng có vẻ như khởi sắc hơn trước. Các cặp đôi dần tính đến chuyện về chung một nhà khi tình cảm đủ chín muồi. Ngoài ra, người độc thân còn được người thân, bạn bè giới thiệu cho những mối nhân duyên tốt. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 4/1/2023, thần Tài và quý nhân ưu ái, 3 con giáp tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường - Ảnh 3
Đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, Ngọc Hoàng chỉ mặt điểm tên, 3 tuổi trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến, giàu có bất thình lình, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Qua đêm nay, Ngọc Hoàng chỉ mặt điểm tên, 3 tuổi trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến, giàu có bất thình lình, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến, giàu có bất thình lình, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền qua đêm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 50 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 1 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia