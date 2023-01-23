Trúng số độc đắc vào đúng ngày 24/1/2023, Phật Tổ che chở 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', tiền bạc nhiều như lá sung, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 23/01/2023 19:53

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'đạp trúng mỏ vàng', tiền bạc nhiều như lá sung, sự nghiệp vượng phát vào đúng ngày 22/1/2023.

Tuổi Dần

Đúng ngày 22/1, vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ ‏‏diễn ra thuận lợi và hanh thông. May mắn ngập tràn ban tặng cho người tuổi này không ít cơ hội tốt trên con đường công danh. Cùng với tinh thần làm việc xông xáo, hăng say và chăm chỉ mà bản mệnh luôn trở thành người tiên phong trong các thành tựu quan trọng. Vận trình tài lộc đang trong tình trạng khá dư dả, dồi dào vì đây là khoảng thời gian đầu tháng.

Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của con giáp may mắn này vẫn viên mãn và ngập tràn hạnh phúc. Con giáp này cần học cách cân bằng tốt giữa lý trí và cảm xúc để tránh có những cảm xúc tiêu cực gây ảnh hưởng tới tình yêu hai người.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 24/1/2023, Phật Tổ che chở 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', tiền bạc nhiều như lá sung, sự nghiệp vượng phát - Ảnh 1
Đúng ngày 22/1, vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ ‏‏diễn ra thuận lợi và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ tương đối suôn sẻ và thuận lợi vào đúng ngày mai. Với tình hình hiện tại, người tuổi này có thể thay đổi công việc, dự định hay suy nghĩ và cách nhìn theo chiều hướng tích cực. Các mối quan hệ xã giao hòa hợp giúp bản mệnh có thêm cơ hội phát triển bản thân. Dường như vào khoảng thời gian này, con giáp này làm ra thì ít mà tiêu tiền thì nhiều bởi liên tục nhận được mấy cái đám cưới, sinh nhật.  

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của bảm mệnh cũng sẽ khởi sắc vô cùng. May mắn đem lại cho bản mệnh những giây phút thực sự ấm êm và viên mãn. Có thể nói hạnh phúc mà tuổi này đang trải qua cũng là mơ ước của rất nhiều người.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 24/1/2023, Phật Tổ che chở 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', tiền bạc nhiều như lá sung, sự nghiệp vượng phát - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ tương đối suôn sẻ và thuận lợi vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mọi việc làm của người tuổi Tuất trong ngày 22/1 diễn ra không đáng lo. Vốn là người khôn khéo trong việc thể hiện năng lực bản thân nên người tuổi này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ đó, bản mệnh nhận được sự tin tưởng từ cấp trên và giao cho nhiều trọng trách mới. 

Vận trình tình cảm vượng sắc. Bạn là một người khá may mắn vì có đã tìm thấy được một người luôn biết lắng nghe, và sẵn sàng sẻ chia với bạn khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống. Tình cảm hai người trở nên bền chặt hơn nhờ sự nỗ lực vun vén cảm xúc cùng nhau. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 24/1/2023, Phật Tổ che chở 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', tiền bạc nhiều như lá sung, sự nghiệp vượng phát - Ảnh 3
Mọi việc làm của người tuổi Tuất trong ngày 22/1 diễn ra không đáng lo - Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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