Trúng số độc đắc vào đúng 4 giờ chiều mai (6/8), 3 con giáp 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc, vận may đổi đời, tài khoản nhảy số liền tù tì

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 12:56

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "dát vàng đầy người", vươn lên đón lộc, vận may đổi đời, tài khoản nhảy số liền tù tì vào đúng 4 giờ chiều ngày 6/8/2022.

Tuổi Sửu

Đúng 4 giờ chiều ngày mai, công việc khá thuận lợi với người tuổi Sửu, nhất là những người buôn bán kinh doanh, chỉ cần chăm chỉ là đường tài lộc sẽ khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ có một ngày nghỉ đúng nghĩa, áp lực công việc giảm tải, có thể tăng cường mở rộng giao tiếp và các mối quan hệ xã giao.

Tình cảm đôi lứa của con giáp may mắn này cũng khá êm đềm nhưng chưa đủ độ chín để tính chuyện trăm năm. Họ cảm thấy cần có thêm thời gian để tìm hiểu nhau hơn, song cũng đừng quá vô tâm hay vô ý khiến người đó có đánh giá không hay về bạn. Thay vì đòi hỏi đối phương phải làm cho mình cái này cái kia thì tại sao bạn không thử chủ động một lần thể hiện sự quan tâm tới đối phương.

Trúng số độc đắc vào đúng 4 giờ chiều mai (6/8), 3 con giáp 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc, vận may đổi đời, tài khoản nhảy số liền tù tì - Ảnh 1
Công việc khá thuận lợi với người tuổi Sửu, nhất là những người buôn bán kinh doanh, chỉ cần chăm chỉ là đường tài lộc sẽ khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Tài tương trợ nên người tuổi Mùi sẽ có thêm trải nghiệm mới giúp bạn tinh thông tay nghề, nâng cao năng lực làm việc, được cấp trên trọng dụng, có thêm nguồn thu. Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp thêm rộng mở, quan lộ cũng thênh thang vào đúng 4 giờ chiều ngày 6/8/2022.

Bên cạnh đó, chuyện tình yêu của bản mệnh thuận buồm xuôi gió, vận đào hoa của bản mệnh vượng lên trông thấy. Vì thế, chuyện tình cảm không có điều gì ngăn trở, lúc này bạn nên mạnh dạn đi theo tiếng gọi trái tim, không nên cân đo đong đếm quá nhiều vì dù sao không có ai hoàn toàn chắc chắn về tương lai của mình.

Trúng số độc đắc vào đúng 4 giờ chiều mai (6/8), 3 con giáp 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc, vận may đổi đời, tài khoản nhảy số liền tù tì - Ảnh 2
Chính Tài tương trợ nên người tuổi Mùi sẽ có thêm trải nghiệm mới giúp bạn tinh thông tay nghề, nâng cao năng lực làm việc, được cấp trên trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ ược tam hội cục nâng đỡ nên tinh thần hào hứng và vui vẻ hơn mọi ngày. Đây cũng là thời điểm tương đối thoải mái về tư tưởng, cát vận nên bản mệnh tương đối bình thản, không vội vã cũng không mệt nhọc quá độ, làm việc tận tình chu đáo và có nhiều không gian phát triển

Đường tình duyên của con giáp này có phần khởi sắc hơn. Bản mệnh được người ấy quan tâm và chăm sóc, lo lắng cho từng chuyện nhỏ. Bạn vẫn mong đợi được yêu thương và thỏa mãn với hạnh phúc mình đang có. Người độc thân chớ nên từ chối những lời giới thiệu của người quen nhé. Biết đâu đấy khi gặp gỡ thêm người khác, bạn sẽ có cách nghĩ khác hơn về chuyện tình yêu.

Trúng số độc đắc vào đúng 4 giờ chiều mai (6/8), 3 con giáp 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc, vận may đổi đời, tài khoản nhảy số liền tù tì - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ sẽ ược tam hội cục nâng đỡ nên tinh thần hào hứng và vui vẻ hơn mọi ngày - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đồng hồ điểm đúng 8 giờ sáng ngày 5/8/2022, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 8 giờ sáng ngày 5/8/2022, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có vào đúng 8 giờ sáng ngày 5/8/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 3 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng