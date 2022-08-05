Tuổi Sửu

Đúng 4 giờ chiều ngày mai, công việc khá thuận lợi với người tuổi Sửu, nhất là những người buôn bán kinh doanh, chỉ cần chăm chỉ là đường tài lộc sẽ khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ có một ngày nghỉ đúng nghĩa, áp lực công việc giảm tải, có thể tăng cường mở rộng giao tiếp và các mối quan hệ xã giao.



Tình cảm đôi lứa của con giáp may mắn này cũng khá êm đềm nhưng chưa đủ độ chín để tính chuyện trăm năm. Họ cảm thấy cần có thêm thời gian để tìm hiểu nhau hơn, song cũng đừng quá vô tâm hay vô ý khiến người đó có đánh giá không hay về bạn. Thay vì đòi hỏi đối phương phải làm cho mình cái này cái kia thì tại sao bạn không thử chủ động một lần thể hiện sự quan tâm tới đối phương.

Công việc khá thuận lợi với người tuổi Sửu, nhất là những người buôn bán kinh doanh, chỉ cần chăm chỉ là đường tài lộc sẽ khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Tài tương trợ nên người tuổi Mùi sẽ có thêm trải nghiệm mới giúp bạn tinh thông tay nghề, nâng cao năng lực làm việc, được cấp trên trọng dụng, có thêm nguồn thu. Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp thêm rộng mở, quan lộ cũng thênh thang vào đúng 4 giờ chiều ngày 6/8/2022.



Bên cạnh đó, chuyện tình yêu của bản mệnh thuận buồm xuôi gió, vận đào hoa của bản mệnh vượng lên trông thấy. Vì thế, chuyện tình cảm không có điều gì ngăn trở, lúc này bạn nên mạnh dạn đi theo tiếng gọi trái tim, không nên cân đo đong đếm quá nhiều vì dù sao không có ai hoàn toàn chắc chắn về tương lai của mình.