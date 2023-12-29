Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (30/12-31/12), 3 con giáp lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, phúc lộc tràn trề, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 29/12/2023 11:35

3 con giáp lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, phúc lộc tràn trề, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có cát tinh soi chiếu, tài vận khởi sắc, phúc khí dồi dào nên sự nghiệp khởi sắc, làm một thu ba bốn, chuyện tình cảm vô cùng ngọt ngào, thu nhập tăng lên gấp đôi, gấp ba. Bên cạnh đó, các khoản đầu tư bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận không nhỏ cho bạn. Do đó, bạn không còn phải lo lắng về tiền bạc như thời gian trước đây.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này khá êm ấm và nhiều niềm vui. Người có đôi đã tìm lại được sự cân bằng và hòa hợp trong mối quan hệ của mình. Cả hai không còn mâu thuẫn, bất đồng như trước nữa, thay vào đó là nhún nhường và hòa thuận hơn.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (30/12-31/12), 3 con giáp lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, phúc lộc tràn trề, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong khoảng thời gian này, bạn được tam hội nâng đỡ nên dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Vốn là người dễ gần, bạn được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ nếu đối diện khó khăn. May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân sẽ đưa ra cho con giáp này chỉ dẫn hợp lý khiến con đường tương lai không còn mông lung như trước. 

Cục diện tam hợp xuất hiện hôm nay còn báo hiệu tin vui về đường tình duyên của tuổi Mùi. Với hỷ khí sẽ ngập tràn, người độc thân có thể vô tình gặp được một nửa ưng ý trong dịp nghỉ lễ này, tình cảm phát triển nhanh chóng rất đáng mong chờ.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (30/12-31/12), 3 con giáp lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, phúc lộc tràn trề, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất diễn ra trôi chảy, êm đẹp. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của người tuổi này cộng với một phần may mắn đã mang đến cho bản mệnh thêm bước tiến xa hơn trên con đường phát triển sự nghiệp. Nguồn thu nhập đều đặn từ công việc chính giúp cho cuộc sống của con giáp này trở nên thoải mái, vô lo hơn trước đây.

Vận trình tình cảm không có nhiều biến động. Đôi lứa yêu nhau trải qua những giây phút ngọt ngào và lãng mạn. Song, bạn và người ấy cũng cần có kế hoạch hâm nóng tình cảm để tránh rơi vào trạng thái phai nhạt, xa cách. 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (30/12-31/12), 3 con giáp lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, phúc lộc tràn trề, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai (19/12/2023), 3 con giáp được quý nhân mách nước làm giàu, rước nhiều hỷ sự về nhà, tiền bạc đầy túi đầy nhà

Kể từ ngày mai (19/12/2023), 3 con giáp được quý nhân mách nước làm giàu, rước nhiều hỷ sự về nhà, tiền bạc đầy túi đầy nhà

3 con giáp được quý nhân mách nước làm giàu, rước nhiều hỷ sự về nhà, tiền bạc đầy túi đầy nhà.

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