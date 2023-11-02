Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (3/11-4/11/2023), 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 11:42

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể đương đầu với mọi khó khăn, biến thành thuận lợi dễ dàng. Thậm chí còn thích những vấn đề mang tính thử thách bởi bản mệnh hiểu, thách thức sẽ giúp mình trưởng thành hơn. Ngoài ra, bản mệnh còn có nhiều cơ hội kiếm tiền, đặc biệt là với những người kinh doanh.

Về chuyện tình cảm, với người đã có đôi có cặp, con giáp may mắn này hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình nhiều hơn với đối phương. Có thể mối quan hệ giữa hai người đã được xác định nhưng tình yêu thì luôn cần vun đắp, hâm nóng mỗi ngày. Có như vậy mối quan hệ lúc nào cũng được lửa, thêm mặn nồng, thắm thiết hơn

 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (3/11-4/11/2023), 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đang được tài tinh soi lối chỉ đường, phát tài, chẳng phải việc gì quá tầm tay. Người làm kinh doanh sẽ thu được nhiều lợi lộc trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, điều quan trọng là năng lực làm việc của bản mệnh rất tốt, có chuyên môn vững vàng.

Đường nhân duyên của bạn đang rất vượng, có thể gặp người mình thích. Cả tình yêu lẫn tình bạn và các mối quan hệ xa gần đều hài hòa, giúp con giáp này có sự phấn chấn, tự tin, được nhiều người giúp đỡ, tinh thần thoải mái.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (3/11-4/11/2023), 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận . Bạn sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ có cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. 

Ngoài ra, thời gian tới sẽ có điềm báo tốt lành cho đường tình duyên của tuổi Hợi. Con giáp này biết mình cần phải làm gì khi gặp được người khiến cho trái tim mình rung động. Có nhiều lý do khiến cho bản mệnh theo đuổi đối phương, nhưng cũng có không ít lý do phải băn khoăn.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (3/11-4/11/2023), 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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