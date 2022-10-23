Người tuổi Tị vốn có tài năng hơn người. Trong công việc, họ luôn cố gắng hết mình và hiếm khi nào bỏ cuộc. Bên cạnh đó, Tị được trời phú cho đầu óc tinh nhanh, khát khao vươn lên những để đạt được thành công họ cũng phải trải qua không ít gian truân, thử thách.

Với người làm kinh doanh, từ nay tới cuối năm sẽ gặp được bạn làm ăn tốt, công việc kinh doanh xuôi chèo mát mái, một vốn bốn lời. Thu nhập tăng cao giúp người tuổi Tị có thể sở hữu những tài sản có giá trị.

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (24/10), triển vọng nghề nghiệp của người tuổi Tị rất hứa hẹn. Họ được quý nhân trao cho nhiều cơ hội khẳng định năng lực của bản thân. Bên cạnh đó, sự điều chuyển nhân sự trong bộ phận cũng tạo ra cơ hội để con giáp này thăng tiến.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa tài, nhiều tham vọng trong sự nghiệp. Người tuổi này không ngừng nỗ lực vươn lên và sẽ không dừng lại cho đến khi họ đạt được thành tựu như mong đợi. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Thìn bị sao xấu chiếu mệnh, sẽ xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với người khác. Các mối quan hệ của họ không được suôn sẻ.

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (24/10), tuổi Thìn có sự nghiệp dần thăng tiến, trải qua nhiều khó khăn, va vấp, ngày càng vững vàng trong công việc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (24/10), con giáp tuổi Thìn thoát khỏi vận xui, tài lộc lên cao. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nên đạt được thành công trong công việc. Con giáp tuổi Thìn cần năng động, sáng tạo hơn nữa trong việc và chớ vội hài lòng với những gì mình đã có.

Tuổi Dần

Từ một giai đoạn nào đó, tuổi Dần được vị thần may mắn chăm sóc, có quý nhân giúp đỡ trong mọi việc. Dù có làm gì đi nữa thì tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 và thu được 10 thì càng vui vẻ lạc quan và càng thu hút nhiều tài sản hơn. Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (24/10), hổ sẽ là con vật giàu nhất thế giới khi được thần tài bao bọc.

Dưới sự che chở của Cát Tinh, chú Hổ như rồng mọc thêm cánh, bay nhanh hơn, bay xa hơn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, sự nghiệp của Dần phất lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Từng chút một Hổ càng được tôn trọng, có uy tín, ảnh hưởng đến số đông. Lộc kim tiền sẽ chủ động tìm kiếm đến Hổ và cho phép những con Hổ có cuộc sống giàu có, hạnh phúc, phát triển mạnh mẽ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo