Người cầm tinh con Mèo rất ôn hòa, điềm đạm. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể sửa đổi thái độ, làm tốt mọi việc. Cuối tháng 10 âm lịch, vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận.

Sự nghiệp của con giáp tuổi Mão sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ cso cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Con giáp này có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

Những người tuổi Mão tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Tuổi Dậu

Cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Dậu có thể gặp được cơ hội phát tài. Ngũ hành tương sinh mang lại cơ hội kết nối mạng lưới, tìm kiếm lời khuyên và hỗ trợ để lên kế hoạch cá nhân hiệu quả.

Người làm kinh doanh có thể nhận ra hướng đi chính xác cho mình và kiếm về một khoản lợi nhuận kha khá. Với bản tính chính trực, đứng đắn Dậu nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu

Người làm công ăn lương đã chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian qua nên gặt hái được những thành tích đáng mừng, được cấp trên khen thưởng hoặc tăng lương. Người trẻ tuổi còn non kinh nghiệm thì nên dành thời gian để học hỏi từ những người giàu kinh nghiệm hơn, đọc thêm sách để tích lũy kiến thức và tìm kiếm cơ hội cho bản thân.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn cẩn thận, kiệm lời. Từ nhỏ họ đã sống nội tâm, kín đáo nhưng dù hướng nội đến đâu thì con giáp này vẫn lặng lẽ nắm bắt những cơ hội tốt nhất để phát triển.

Nhờ có việc quan sát kỹ càng, sắc sảo nên họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội mở rộng không gian phát triển. Con giáp tuổi Sửu sẽ hoạch định tốt cho tương lai của mình. Cuối tháng 10 âm lịch, họ sẽ có được những thành quả bất ngờ và vượt trội vì sau khi nắm bắt cơ hội thì người tuổi Sửu sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển.

Con giáp này có thể dễ dàng đánh bại đối thủ cạnh tranh của họ và đạt được sự giàu có vào cuối năm nay. Con giáp tuổi Sửu sẽ thể tạm biệt tất cả những điều khó chịu vào thời gian trước, tăng thu nhập và trở thành người có ngân khố đầy ắp.

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