Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay (09/11/2022), 9 tấn vàng rồng chờ 3 con giáp đến rước, một bước đổi đời, dấn thân vào giới tỷ phú, giàu có ngút ngàn, tương lai tỏa sáng

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 11:19

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào chuẩn bị nhận lộc khủng, đổi đời thành tỷ phú vào cuối ngày hôm nay nhé!

Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay (09/11/2022), 9 tấn vàng rồng chờ 3 con giáp đến rước, một bước đổi đời, dấn thân vào giới tỷ phú, giàu có ngút ngàn, tương lai tỏa sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn là con giáp vô cùng chăm chỉ. Họ làm việc với thái độ nhiệt tình, nỗ lực hết sức. Trong cuộc sống dù gặp phải khó khăn, họ cũng không ngại bỏ công suy nghĩ, tìm cách giải quyết, không chịu đầu hàng số phận.

Cuối ngày hôm nay, sự cố gắng của tuổi Sửu được mọi người công nhận. Càng về sau, con giáp này càng nhận được nhiều công việc quan trọng, mang lại lợi nhuận cao. Những người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp họ đưa ra quyết định chính xác, mang lại lợi ích lớn cho tập thể.

Đặc biệt, chính vì nhờ những yếu tốt này, tuổi Sửu được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài trong thời gian tới. Khối tài sản của họ tăng lên không ngừng, cuộc sống về sau càng ngày càng sung túc.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi luôn coi trọng sự nghiệp và muốn mình đạt được những bước phát triển lớn lao trong tương lai, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho những người xung quanh. Chính vì vậy, họ luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội trước mắt để phát triển bản thân, mong nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Cuối ngày hôm nay là thời điểm may mắn với người tuổi Hợi Bản mệnh có cơ hội đầu tư, kinh doanh nhận được lợi nhuận cao. Tiền bạc trong túi ngày một nhiều giúp tuổi Hợi càng thêm tự tin, nắm bắt các cơ hội tốt, tiền đồ rộng mở.

Con giáp này sẽ đảm nhận những vị trí quan trọng, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty và bản thân. Đồng thời nếu như nỗ lực thì tuổi Hợi có thể thăng quan tiến chức cuộc sống hanh thông giàu có.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ đạt được những bước phát triển nhất định qua mỗi năm. Họ không thích giậm chân tại chỗ. Quãng thời gian qua, tuổi Dậu chưa tìm được cơ hội để phát triển tiềm năng của bản thân.

Cuối ngày hôm nay, con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió. Bản mệnh nắm bắt những cơ hội hiếm có để nhân đôi, nhân ba khối tài sản của mình. Bên cạnh đó, tuổi Dậu cũng không cần phải lo lắng về những kẻ tiểu nhân lăm le bày mưu tính kế với mình.

Người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ. Người đầu tư cũng tìm được những dự án tốt, mang lại lợi nhuận cao. Người làm công ăn lương có sự chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên được cấp trên và đồng nghiệp hết sức tin tưởng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 10 dương lịch, phúc lộc dồi dào hơn người, tài vận hưng thịnh, thời kỳ hoàng kim bùng nổ, giàu có trường tồn, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 10 dương lịch, phúc lộc dồi dào hơn người, tài vận hưng thịnh, thời kỳ hoàng kim bùng nổ, giàu có trường tồn, cuộc đời êm ấm

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào giàu có, may mắn, cuộc đời êm ấm vào cuối tháng 10 dương lịch nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 2 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 3 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 40 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy