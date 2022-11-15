Theo tử vi, tài lộc của những người thuộc 3 con giáp này vào 18 giờ chiều mai (16/11). Họ dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong chuyện tiền bạc, nên khôn ngoan nắm bắt cơ hội và quản lý tốt những đồng tiền của mình.
- Kể từ ngày mai (16/11/2022), 3 tuổi này sự nghiệp phất lên phơi phới, tiền bạc đổ về túi, tài lộc ập tới bất ngờ, tiền tiêu xả láng, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi
- Trúng số độc đắc vào 15 ngày cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp này có tin vui tới tấp, làm ít hưởng nhiều, tiền của dư dôi, giàu sang sung túc
Tuổi Dần
Những người tuổi Dần rất nhiệt tình và dũng cảm. Họ không sợ thất bại và có thể thích nghi với bất kỳ môi trường nào. Người tuổi này có thể phát huy hết lợi thế của mình trong công việc, nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của lãnh đạo. Không những vậy, con giáp này còn rất biết cách sử dụng những đồng tiền của mình, suy nghĩ cho tương lai. Cơ hội thành công của họ từ khi còn trẻ là điều không cần phải bàn cãi.
Vào 18 giờ chiều mai (16/11), người tuổi Dần sẽ có vận trình vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, thoát khỏi cảnh khó khăn, nở nụ cười chiến thắng. May mắn gõ cửa, người tuổi này càng lao vào công việc với sự hăng hái, say mê, thu nhập hứa hẹn tăng lên nhanh chóng. Nhìn chung, đây là lúc người tuổi Dần tạo nên cú bứt phá, Thần Tài đến cửa, tài lộc tăng lên, người làm việc chăm chỉ sẽ sống sung túc, hầu bao rủng rỉnh.
Tuổi Dậu
Vào 18 giờ chiều mai (16/11), vận thế của người tuổi Dậu có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống.
Sức khỏe của người tuổi Dậu cũng ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.
Với vận khí hưng phát, người tuổi Dậu cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất mua nhà tậu xe hơi là rất cao.
Tuổi Thân
Thời gian qua, tuổi Thân bị ảnh hưởng bởi 2 hung tinh là Hỏa tinh và Linh tinh khiến sự nghiệp không như ý, gặp nhiều mệt mỏi và lo âu. Tuy nhiên, vào 18 giờ chiều mai (16/11), họ được cát tinh Thiên Hỷ che chở. Nếu biết nắm giữ cơ hội, người tuổi Thân không chỉ kiếm được bội tiền mà còn có cơ hội ngẩng cao đầu và tiến tới hạnh phúc mình mong muốn.
Ngoài ra, người tuổi Thân trong thời gian sắp tới cũng cần lưu ý về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là gan, thận. Một số người có nguy cơ tái phát bệnh cũ, vì vậy cần để tâm chăm sóc, ăn uống đầy đủ hơn.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.