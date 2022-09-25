Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào được Thần Tài và Thần May Mắn chiếu cố trong tuần mới (26/9 – 2/10) nhé!

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Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Họ luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình.

Trong tuần mới (26/9 – 2/10), sự nghiệp của Thìn sẽ thăng tiến thần tốc giúp con giáp này nghênh thần tài đón phú quý. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để vận may trời cho Thìn sẽ giàu sang vô đối, tiền chất chật nhà cũng không xuể. Tuổi Thìn cũng được nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình.

Tuổi Tý

Trong tuần mới (26/9 – 2/10), người tuổi Tý có nhiều niềm vui bất ngờ, tiền tài tăng không ngừng, công việc hay cuộc sống đều suôn sẻ bất ngờ. Đây cũng là con giáp thích tiền nhất. Họ có thể làm mọi cách, mọi chuyện để kiếm được tiền.

Người tuổi Tý còn gặp vận may tiền tài, có thể may mắn trúng thưởng. Không chỉ vậy, con giáp này sẽ có cơ hội được thăng chức, tiền thưởng cũng không ít. Người tuổi Tý nên tranh thủ cơ hội trong tuần này để làm giàu vì sẽ được Thần Tài chiếu cố hết mực

Tuổi Dậu

Gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng.

Trong tuần mới (26/9 – 2/10) là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của những người tuổi Dậu. Công việc thuận lợi và trên đà tăng tiến, doanh thu đạt mức lý tưởng, nhờ thế mà tiền lương tiền thưởng cũng không ngừng tăng lên, lợi nhuận thu về cũng gấp đôi gấp ba so với mức bình thường.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trung-so-doc-dac-trong-tuan-moi-26-9-2-10-3-con-giap-duoc-than-tai-chieu-co-99-1-con-lai-duoc-than-may-man-nang-do-tien-tai-sang-bung-loc-la-phu-day-506627.html